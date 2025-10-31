World of Warcraft: Midnight, la bêta approche, voici tout ce qu'il faut savoir

Blizzard vient d'annoncer que Midnight, le deuxième volet de la saga de l’Âme-Monde de World of Warcraft, s’apprête à franchir un nouveau palier avec le début de la bêta, disponible dès le 11 novembre ! Au cours de cette phase de test, l’équipe de World of Warcraft invitera les joueurs et joueuses, y compris celles et ceux ayant préacheté l’Epic Edition et toutes les personnes ayant demandé un accès à la bêta à partir du site de Midnight, à découvrir la prochaine extension et à faire part de leurs commentaires. De plus, les personnes ayant acheté ou effectué la mise à niveau vers l’Epic Edition de Midnight pendant la bêta bénéficieront également d’un accès immédiat à cette bêta.

Lors de la bêta, les joueuses et les joueurs pourront découvrir les fonctionnalités de l’extension, y compris les campagnes principales, les versions remaniées du bois des Chants éternels et de Lune-d’Argent, le système de traque, la nouvelle race alliée des Haranir, et bien plus encore. Les phases ultérieures de la bêta incluront également les combats contre les boss de raids, afin de recueillir les commentaires de la communauté vis-à-vis des mécaniques et des outils de combat inédits créés par l’équipe de développement de WoW.

Guide de démarrage





Les personnes inscrites sont toutes susceptibles d’être sélectionnées pour le test, et des invitations seront envoyées régulièrement. Si vous avez été sélectionné pour participer à la bêta, vous disposez d’un accès au test sur votre compte Battle.net. Les personnes ayant effectué la mise à niveau vers l’Epic Edition de Midnight bénéficieront également d’un accès à la bêta. De brefs délais d’attente pouvant atteindre 30 minutes sont à prévoir, et un redémarrage du lanceur pourrait être nécessaire.

Veuillez vous assurer que vos pilotes graphiques sont à jour.

Lancez l’application de bureau Battle.net (il se peut qu’une mise à jour soit nécessaire si vous ne l’avez pas lancée récemment). Si l’application n’est pas installée, téléchargez-la ici.

Une fois l’application Battle.net installée et mise à jour, sélectionnez World of Warcraft dans la liste de jeux.

dans la liste de jeux. Dans le menu déroulant « Version du jeu » au-dessus du bouton « Jouer », choisissez l’option bêta de Midgnight dans la catégorie « En développement », puis cliquez sur « Installer ».

Attendez la fin de l’installation, puis cliquez sur « Jouer » et sélectionnez l’un des serveurs de test disponibles.

Créez un nouveau personnage ou utilisez la fonction de copie de personnage pour importer votre personnage de The War Within existant.

Profitez du jeu et testez le contenu disponible.

Quel contenu est disponible dans la bêta ?





Tous les nouveaux systèmes, l’expérience de montée en niveau, les zones, les donjons, les Gouffres, les logis ainsi que les Haranir et les chasseurs et chasseuses de démons Dévoration sont disponibles dans la bêta. Le test des raids débutera plus tard. Comme pour l’alpha, Blizzard ajoutera de nouveaux contenus pendant les premières semaines et effectuera des tests ciblés si nécessaire.

Semaine 1





Introduction d’extension

Niveau 81–90

Toutes les régions :

: Le combat entre la Lumière et le Vide s’étend sur quatre zones : le bois des Chants éternels, Zul’Aman, Harandar et la tempête du Vide.

Lune-d’Argent :

: La légendaire capitale des Elfes de sang sert de point central pour la campagne de Midnight, tandis que les deux factions doivent affronter de nouvelles menaces.

Nouvelle race alliée : les Haranir :

: Gagnez la confiance du peuple haranir à travers une suite de quêtes qui vous permettra de débloquer cette nouvelle race alliée.

Nouvelle spécialisation : chasseur et chasseuse de démons Dévoration :

: Apprenez-en davantage sur la nouvelle spécialisation DPS pour chasseur et chasseuse de démons, utilisant la magie du Vide pour offrir des mécaniques de gameplay uniques en fonction de votre spécialisation et de vos talents héroïques.

Chasseur et chasseuse de démons elfe du Vide :

: Les Elfes du Vide pourront désormais répondre à l’appel de la chasse aux démons afin de se joindre à la lutte contre les forces affamées du Vide.

Le périple d’Arator :

: Accompagnez Arator dans une campagne épique à travers plusieurs régions en quête de la vérité sur la nature de la Lumière.

Nouveaux donjons :

: Venez à bout de huit nouveaux donjons, possédant chacun des environnements et des suites de quêtes uniques.

Nouveaux Gouffres :

: Relevez de nouveaux défis dans 11 nouveaux Gouffres.

Traque :

: Traquez de redoutables cibles à travers les différentes régions de Midnight dans trois modes de difficulté : normal, difficile et cauchemar. Trouvez et terrassez votre proie pour obtenir de précieuses récompenses à mesure que vous progressez dans le système de la traque.

Arcantina :

: Retrouvez des visages familiers, écoutez leurs histoires et acceptez leurs quêtes qui vous mèneront aux quatre coins d’Azeroth une fois de plus.

Activités inédites :

: Que vous soyez à la recherche d’un défi à relever ou que vous préfériez vous plonger dans les histoires de Midnight, nous avons préparé de nouvelles activités qui sauront vous satisfaire, peu importe votre façon de jouer.

Excursions :

: Plongez à fond dans le contenu de World of Warcraft grâce à l’ajout du nouvel onglet Excursions dans le guide de l’aventurier, apportant d’importantes modifications au suivi de votre progression en jeu dès la sortie de Midnight.

grâce à l’ajout du nouvel onglet Excursions dans le guide de l’aventurier, apportant d’importantes modifications au suivi de votre progression en jeu dès la sortie de Midnight. Mises à jour des talents :

: Dans Midnight, l’aventure vous emmène encore plus loin, vous permettant de combattre jusqu’à un niveau maximal de 90. En plus de ces niveaux supplémentaires, nous étendons les arbres de talents avec l’ajout de nouvelles techniques et une fonctionnalité inédite, les talents de prestige.

Mises à jour des métiers et nouvelles recettes

Nouveautés en JcJ :

: Nouveau champ de bataille épique : la colline Meurtrière



JcJ ouvert sur la colline Meurtrière



Terrain d’entraînement

Logis :

: Initiatives

Parcours pour les personnes débutantes et reprenant le jeu

Mises à jour de l’interface utilisateur

Semaines 2-3





Test limité des raids :

: Flèche du Vide (excepté le boss de fin)



Faille du Rêve



Marche sur Quel’Danas (excepté le boss de fin)

Mise à jour du système de transmogrification

Donjons mythiques +

Donjons de la saison 1 de Midnight

Gouffres de niveaux supérieurs

Logis :

: Éléments de décoration d’extérieur elfe de la nuit et elfe de sang

Mises à jour supplémentaires de l’interface utilisateur

Officiellement, World of Warcraft: Midnight n'a pas encore de date de sortie, mais selon une fuite, l'extension sortirait en février prochain. Vous pouvez précommander l'édition collector à 139,99 € sur Amazon.