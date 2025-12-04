World of Warcraft : une grosse nouveauté de Midnight déjà disponible

Au cours des 21 dernières années, les braves d’Azeroth ont terrassé d’innombrables menaces, repoussé de multiples invasions surnaturelles et ont même réussi à pénétrer dans le royaume de la mort pour en ressortir indemnes. Ces braves ont tout donné pour protéger l’Âme-monde, considérant Azeroth comme leur deuxième maison sans jamais pouvoir s’y installer… jusqu’à maintenant.

L’accès anticipé au système de logis est disponible pour toutes les personnes qui possèdent Midnight !





La mise à jour de contenu 11.2.7 de The War Within, « L’avertissement », introduit le système de logis, ainsi qu’une suite de quêtes servant de prologue à Midnight, une série d’évènements à durée limitée tels que les Voies temporelles turbulentes et le grand retour des Bastonneurs.

Après la mise à jour, les personnages-joueurs pourront participer à une quête pour découvrir le système de logis et obtenir leur première maison dans le quartier de la faction de leur choix. Cette maison sera la première des deux maisons pouvant être obtenues par bataillon, une pour chaque faction. Il sera alors possible de décorer cette maison avec des centaines d’éléments de décoration reçus dans un lot de bienvenue. De plus, les éléments de décoration liés à l’accomplissement de quêtes et de hauts faits des extensions précédentes seront accordés de manière rétroactive.

Par ailleurs, chaque personne pourra obtenir davantage d’éléments de décoration, car WoW propose de manière rétroactive des récompenses de logis liées au contenu précédent et actuel, pouvant être obtenues lors de quêtes, de donjons, de raids, d’évènements spéciaux, auprès des spécialistes de faction et de la vente de réputation ou même par le biais des métiers d’artisanat.

Lors de la sortie mondiale de Midnight, le 3 mars, les fonctionnalités sociales liées au logis seront disponibles, notamment les initiatives de quartier.