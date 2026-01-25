Real VR Fishing dépasse le million de ventes en réalité virtuelle

Real VR Fishing, simulation de pêche en réalité virtuelle développée par Devs United Games, a dépassé le cap du million d’exemplaires vendus sur toutes les plateformes depuis son lancement en septembre 2019. Cette annonce a été confirmée par le PDG du studio, Mark Choi, via un message partagé sur le réseau social X. Les plateformes couvertes par ce chiffre incluent les casques Meta Quest, les versions disponibles sur Steam, les appareils Pico ainsi que Samsung Galaxy XR. Sur cette dernière, le jeu propose désormais un suivi des mains (hand tracking) et prend en charge le cross-play complet entre plateformes.

Un contenu en évolution continue

Depuis sa sortie, Real VR Fishing bénéficie de mises à jour régulières qui enrichissent l’expérience de jeu. Des nouvelles zones de pêche ont été ajoutées, reproduisant des environnements variés inspirés de régions comme le Mexique, le Japon, les États-Unis ou encore l’Europe.

Pour maintenir l’intérêt des joueurs, les développeurs prévoient d’introduire un système de maîtrise basé sur la pêche à la mouche ainsi qu’une campagne étendue intégrant des retours de la communauté. De nouvelles ligues et tournois doivent aussi être intégrés pour renforcer la longévité du jeu.

Vers de nouvelles fonctionnalités

Parallèlement à ces évolutions, Real VR Fishing explore de nouvelles mécaniques et supports techniques. Sur l’Apple Vision Pro, par exemple, l’équipe a expérimenté des interactions en suivi des mains avec une version baptisée Fishing Haven. Toutefois cette adaptation n’inclut pas encore l’ensemble des fonctionnalités présentes dans la version principale du jeu.

Disponible aujourd’hui sur toutes les plateformes majeures de réalité virtuelle, Real VR Fishing illustre un cas de figure rare dans l’industrie VR, où un titre de niche parvient à dépasser durablement le cap du million de copies vendues