PICO : un nouveau casque VR annoncé jeudi prochain, 1 million de vues pour le teaser, Meta pas serein ?

Le marché de la réalité virtuelle en Occident est actuellement dominé de loin par Meta et son casque VR, le Quest 2. En Chine et les alentours de ce grand pays, la donne n'est pas la même vu que Facebook, et donc Meta, n'est pas le bienvenu. De ce côté du monde, c'est donc PICO qui sort du lot avec des casques VR technologiquement calqués sur ceux de Meta (même puce XR2). Par contre, contrairement à la société américaine, la chinoise enchaîne les modèles et a déjà sorti au moins six ou sept casques VR en trois ans.

Jusqu'à encore récemment, PICO se contentait très bien de cette situation et seuls quelques modèles de casques VR destinés aux pros avaient passé la frontière vers le monde occidental. Depuis le rachat de la marque par ‎ByteDance (TikTok), la donne a changé et le constructeur est maintenant bien décidé à concurrencer Meta en s'invitant en Europe et en Amérique. Sa dernière approche en date, la première visant le grand public par chez nous, a été le lancement du PICO Neo 3 Link, il y a quelques mois. Il faut noter que la communication autour de ce casque a été fort originale, puisqu'il est vendu comme étant en phase de test et avec la promesse d'une remise de 35 % sur le prochain casque VR à venir dans la même année. Plus original comme argumentaire de vente, c'est difficile. Cela dit, il semble bien que ces ventes - pourtant très limitées - aient suffi à motiver le constructeur chinois et voilà que ce dernier a annoncé une conférence de presse le 22 septembre prochain, à 14h00. Cette dernière sera visible sur YouTube et TikTok. Si vous préférez la vivre en notre compagnie, nous proposerons un restream de la conférence sur YouTube.

Avec l'arrivée de cet évènement, nous savons maintenant que le PICO Neo 3 Link va sortir de sa phase de test et qu'il restera commercialisé. Ceci permet donc d'imaginer que le casque qui va arriver ne sera donc pas son concurrent direct. Par conséquent, ce PICO 4 devrait soit être moins cher que lui pour toucher une audience encore plus large, soit plus cher en proposant des caractéristiques visant à concurrencer le Meta Quest Pro. Cette dernière option semble peu probable vu la communication orientée vers les réseaux sociaux suivie par PICO. Au final, après les leaks de ces derniers jours - eh oui, il n'y a pas que Rockstar, Ubisoft et Blizzard qui en subissent -, nous nous attendons donc à un casque plus fin, plus léger, avec une meilleure résolution, des lentilles pancake (enfin) et surtout un prix vraiment agressif autour des 400 euros pour bien se démarquer des Quest qui ont lourdement augmenté, il y a peu. À noter, l'intérêt envers PICO n'est pas que financier ou technique, c'est aussi la seule alternative à ceux qui n'aiment pas ce que fait Mark Zuckerberg. Le fait d'avoir besoin d'une connexion obligatoire à Facebook pour utiliser un Meta Quest, jusqu'en août dernier, a tenu pas mal de monde hors de la VR. Même si - ENFIN - ce n'est plus obligatoire, PICO est vu par ces personnes comme la solution qui leur permettra de jouer en VR sans se sentir « espionnés ».

Les plus curieux n'ont donc plus que deux jours à patienter avant la révélation de ce que sera réellement le nouveau casque de PICO. Petite surprise, alors que la chaîne YouTube du constructeur a moins de 500 abonnés et que ses vidéos ne dépassent pas habituellement quelques lectures, le teaser (qui tacle Meta sur son terrain de jeu) de ce qui devrait être le PICO 4 a allègrement dépassé le million de vues. Réel intérêt de la communauté ou simple boost marketing ? Réponse le 22 septembre à partir de 14h00.