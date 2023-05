Le fondateur d'Oculus, Palmer Luckey, approuve le prochain casque VR d'Apple

Palmer Luckey, fondateur d'Oculus a pu mettre la main sur une "ancienne version" du casque VR d'Apple. Pas encore annoncé, voici ce qu'a exprimé l'intéressé en l'essayant : " il est excellent ".





Dans une interview réalisée le 4 mai sur Twitter Spaces entre Luckey et Peter Diamandis (président de XPrize), Palmer évoque son parcours, notamment la création d'Oculus et celle plus tard d'Anduril (technologie de défense), ce n'est qu'après 1 h de discussion, que le sujet brûlant est lâché :

Diamandis :



Vous savez, Palmer, l'une des questions que je ne peux m'empêcher de vous poser est la suivante : êtes-vous satisfait de l'état de la VR ? Quelles sont vos attentes concernant le prochain casque d'Apple ? Allons-nous parvenir à ce que votre vision était ?



Luckey :



Le casque Apple est très, très bon. Je n'ai pas testé la version finalisée, mais une version antérieure, il est excellent. Ce sera un énorme marché. Il sera cher, mais je pense qu'ils suivent une stratégie assez intelligente, qui consiste à faire de la VR quelque chose que tout le monde veut avant qu'elle ne soit quelque chose que tout le monde peut s'offrir, ce qui était un peu notre position au début, lorsque nous avons lancé Oculus. L'Oculus Rift était une sorte de casque phare. Il fixait en quelque sorte un standard de ce que la VR pouvait être. À bien des égards, personne n'a encore battu le premier Oculus Rift CV1 aujourd'hui en termes d'ergonomie, de légèreté et de nombreuses possibilités de réglages. Je pense qu'Apple va faire un excellent travail dans ce domaine. Meta sortira également un nouveau casque cette année. L'Oculus Quest 3 (NDLR : non, ce n'est pas une erreur de traduction) est probablement le nom qu'ils vont lui donner. Il est beaucoup plus compact. Il est beaucoup plus puissant. Ce sera également un très bon casque, et il sera beaucoup plus abordable. Il ne sera pas, technologiquement parlant, à l'extrême limite de ce qui peut être fait en théorie, mais ce sera un très bon produit. Quant à savoir si je suis satisfait (NDLDR : de l'état actuel de la VR), je dirais que oui.

Licencié par Facebook en 2017, Palmer Luckey ne mâche pas ses mots envers son ancien employeur :

Je pense que si j'étais encore aux manettes, les choses iraient plus vite et se porteraient mieux. Et c'est ce que tout le monde pense. Ils pensent que si j'étais aux commandes, qu'il s'agisse de politique, d'agriculture ou de technologie, ils s'imaginent que je serais le patron numéro un. Mais ce n'est pas le cas. C'est Mark Zuckerberg qui l'est. Compte tenu de tous les défis, il continue d'investir massivement. Il investit beaucoup d'argent dans ce domaine. Apple investit beaucoup d'argent dans ce domaine. Je reste persuadé que la VR va devenir inévitablement la nouvelle et dernière plateforme numérique.

Une chose est sûre, même après 6 ans, le fondateur d'Oculus, n'a toujours pas digéré son éviction. Ceci dit, ce dernier se montre soulagé qu'il y ait toujours autant d'investissements dans le domaine.

Plus d'une semaine après, Palmer commence ainsi à tweeter son fameux post :

The Apple headset is so good. — Palmer Luckey (@PalmerLuckey) May 14, 2023

Pour rappel et selon les rumeurs, le casque VR d'Apple devrait être présenté dans quelques semaines à la WWDC23, soit entre le 5 et le 9 juin prochain, l'occasion parfaite pour avoir un premier aperçu de ce qu'il propose. Restez connecté puisque nous couvrirons l'événement.