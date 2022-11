INSOLITE : Un casque VR qui tue son utilisateur s'il perd sa partie conçu par Palmer Luckey (fondateur d'Oculus)

Le père de nos Meta Quest actuel a refait parler de lui récemment, et pour cause, son nouveau casque a une particularité pour le moins troublante : il peut tuer les joueurs dans la vie réelle lorsque ces derniers meurent en VR ! Pour ceux qui trouvaient encore que la réalité virtuelle n'était pas assez réaliste, nous ne savons plus ce qu'il vous faut.





Ne vous alarmez pas pour autant, le casque n'est pas prévu pour être commercialisé, il s'agit ni plus ni moins (et de la bouche du principal concerné) qu'une « œuvre d'art de bureau K. Palmer Luckey, apparemment fan de la série Sword Art Online (œuvre cross-média appartenant au genre isekai), a utilisé une partie de son argent pour développer un casque comportant 3 charges explosives qui s'enclencheraient lorsque le capteur photo enregistrerait le moment où l'écran du casque clignote en rouge à une certaine fréquence, ce qui de la bouche du fondateur d'Oculus rendrait l'intégration du game over très facile pour les développeurs.

Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas la série ou le manga, SAO est d'abord un light novel mettant en scène un univers virtuel à la Ready Player One où les joueurs doivent monter de palier en palier jusqu'à arriver au 100ᵉ pour être déclaré vainqueur. Jusque-là, rien d'original nous direz-vous, mais nous apprenons assez rapidement dans le déroulement de l'histoire qu'après la période dite de bêta test, les joueurs se retrouvent piégés dans l'Aincrad (le nom du premier monde virtuel de SAO). Ainsi, chaque joueur portant le NerveGear (nom du casque) qui serait tenté de se déconnecter ou d'enlever le casque meurt, le dispositif vous brûlant le cerveau par micro-ondes. Vous l'aurez deviné, la seule issue est d'atteindre le 100ᵉ palier. Ce genre d'enjeux est selon Palmer Luckey le seul moyen de faire en sorte qu'un jeu vidéo puisse paraître réel et impactant. Celui-ci surenchérit dans un billet de blog :

C'est un domaine de la mécanique vidéoludique qui n'a jamais été exploré, malgré la longue histoire des sports du monde réel tournant autour d'enjeux similaires.

Le fondateur d'Oculus annonce dans ce même billet qu'il est à mi-chemin de la fabrication d'un NerveGear, mais que jusqu'à présent, il n'avait réussi qu'à en développer la moitié... celle qui tue. Palmer surenchérit dans le morbide en stipulant que « les appareils produisant des micro-ondes mortelles ne peuvent pas être intégrés dans un casque », ce qui explique l'utilisation des charges explosives susnommées. Il craint également que le capteur photo ne tombe en panne et que l'utilisateur ne soit tué au mauvais moment. Pour contourner ce problème, « le déclenchement final devrait être lié à une IA capable de déterminer facilement si les conditions d'arrêt sont réellement correctes », tout un programme !

Cette histoire n'est pas à isoler du reste de la vie du milliardaire, qui reste controversée. En 2017, celui-ci avait été déclaré coupable d'avoir violé un NDA et enfreint les droits d'auteur avec le studio Zenimax. Bien avant cela, il avait versé 10 000 $ à des trolls pro-Trump, conduisant plusieurs développeurs d'Oculus à boycotter la plateforme et à demander le licenciement de leurs patrons. Lorsque Facebook a repris la société, il a aussitôt été mis à l'écart, marquant sa démission deux mois à la suite de sa reprise. Sa dernière œuvre, le casque VR tueur (que nous imaginerions tout droit sorti d'un épisode de Black Mirror), n'est pas anodine, sachant que l'ancien patron d'Oculus développe des technologies de défense pour le gouvernement américain.

Pour vous rassurer, le père d'Oculus finit son annonce de la plus optimiste des manières :

C'est le premier casque VR en dehors de la fiction qui peut tuer son utilisateur, mais ce ne sera pas le dernier.

Qu'en penser ? Eh bien, cette histoire nous fait réfléchir, car si nous savons la chose impossible de manière officielle, des personnes en mal d'attention pourraient saisir l'opportunité de faire parler d'eux en inventant des malwares pour rendre l'impossible possible. Meta pourrait profiter de l'occasion et pousser la blague plus loin en précisant que si vous avez l'idée de pirater son système, celui-ci s'autodétruira, etc. Et vous ? Quelle est votre théorie ? N'hésitez pas à nous l'annoncer en commentaires.



