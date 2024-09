BON PLAN : un casque VR Meta Quest 3 acheté, un accessoire offert, même le plus cher !

Grâce aux Meta Quest 2 et 3, les joueurs peuvent découvrir les joies de la réalité virtuelle sans avoir à se connecter à un ordinateur ou une console. Les casques sont autonomes et disposent d'une bibliothèque de jeux variés, mais le prix peut encore rebuter certains acheteurs.

Si jamais vous hésitiez à passer le cap, voilà une offre très intéressante à la Fnac. Le revendeur offre un accessoire pour tout achat d'un Meta Quest 3. Tout y passe, que ce soit l'étui de protection Alpha Omega Players, les protections faciales Orange sanguine ou Bleu primaire avec leur sangle de maintien, les courroies dynamiques pour manettes Touch Plus, la protection faciale en silicone, l'étui de transport, la sangle de maintien ergonomique Élite ou encore la station de charge sans fil. Mais il y a encore mieux : la sangle Meta Elite avec sa batterie V2 est également offerte pour l'achat d'un Meta Quest 3, soit une réduction de près de 150 € dans le panier !

