BON PLAN Oculus Quest 2 : jusqu'à 80 euros offerts pour l'achat du casque VR pendant le Black Friday

Pour le Black Friday, l'Oculus Quest 2 est accompagné de 50 € de crédit ou de bon d'achat pour l'achat des versions 128 ou 256 Go (respectivement aux prix de 349,99 € et 449,99 €) du 21 au 29 novembre 2021 chez certains revendeurs et sur le site officiel de Meta. Ajoutez-y les 30 euros de parrainage offerts par Oculus sur le store officiel et vous pourrez en plus vous offrir des jeux gratuitement. De quoi faire des heureux à Noël ou de faire se décider les indécis.

Les conditions de la promotion chez Amazon sont les suivantes :

Offre valable du 21 novembre 2021 au 29 novembre 2022 pour toute commande de « Oculus Quest 128 Go » ou « Oculus Quest 256 Go » ;

Les conditions générales d'utilisation et de vente d'Amazon.fr s'appliquent à cette promotion ;

Le code de réduction vous sera envoyé par email une fois le contrat d'achat conclu suite à l'expédition de la commande (à compter du 21 novembre 2022). Pour l'utiliser, désactivez le mode d'achat 1-Click, s'il est activé, et saisissez le code promo sur la page de confirmation de commande ;

Le code de réduction peut être utilisé pour acheter des produits vendus et expédiés par Amazon.fr jusqu'au 14 janvier 2022. Les catégories de produits Livres, Kindle et produit numériques sont exclues ;

Dans le cadre de l'opération, chaque client ne peut cumuler qu'un seul code de réduction pour chaque produit commandé.

L'offre est aussi valable sur le site de Cdiscount et donne aussi droit à 50 € de crédit sur le compte CDAV.

Meta propose aussi une offre promotionnelle sur son site internet, donnant droit cette fois-ci à 50 € de crédit à dépenser sur les stores Oculus Quest et Rift. Ajoutez à cela 30 € de parrainage, et ce sont donc 80 € de crédit dont vous pourrez bénéficier. De quoi faire des heureux.

Le casque n'est plus à présenter et fait figure de référence en termes de rapport qualité/prix, possibilités, suivi logiciel et applications. Il peut être connecté à un ordinateur avec ou sans câble (tutoriel Air Link et tutoriel Virtual Desktop) pour pouvoir jouer aux titres PC VR des bibliothèques SteamVR, Oculus Rift ou encore Viveport. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents magasins d'applications, vous pouvez consulter notre dossier sur le sujet. Pour bien démarrer dans la réalité virtuelle avec des applications incontournables et faciles à prendre en main, ça se passe par ici. Enfin, pour connaitre la liste des jeux avec un support de la langue française (voix et/ou sous-titres), ce sera par là.