Oculus Quest 2 : la liste complète des jeux et applications en français (audio et sous-titres) de l'Oculus Store (10/01/21)

Vous êtes nombreux à préférer à jouer en français - et nous vous comprenons très bien - et l'Oculus Store est assez bien servi en terme de localisation. La boutique en ligne affiche d'ailleurs dans quelles langues sont traduits les jeux dans leurs fiches. Mais voilà, ce qui n'est pas explicitement dit, c'est si ce sont juste des sous-titres qui viennent s'ajouter sur le jeu où s'il y a eu un véritable travail de doublage.

Afin de vous aider, nous avons testé toutes les applications de l'Oculus Store - et cela a été long - afin de vous permettre de savoir ce qu'il en est. Vous trouverez une première liste avec les jeux complètement en français et une seconde avec ceux qui ont un sous-titrage disponible. Toujours pour vous simplifier la vie, toutes les applications et jeux répertoriés ont un lien qui pointe sur leur fiche dans l'Oculus Store. Nous les mettrons régulièrement à jour au fur et à mesure des sorties.

Légende : (C) Expérience confortable, (M) Expérience Modérée, (I) Expérience Intense et PEGI PGR (guidage parental recommandé).

