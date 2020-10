Oculus Quest 2 : bien choisir ses jeux et applications pour bien commencer dans la réalité virtuelle autonome ?

Cette fois, ça y est, l'Oculus Quest 2 est disponible et il est temps de se pencher sur quoi s'offrir pour bien commencer dans la réalité virtuelle. Dans l'Oculus Store, à ce jour, il y a pas moins de 213 jeux et applications. Pour ceux qui ont des enfants, notez que toutes les applications sont accompagnées d'un classement au PEGI (3, 7, 12, 16, 18 et PGR pour Parental Guidance Recommended, soit sous surveillance des parents, en français).

Afin de vous aider à choisir quoi découvrir, essayer ou acheter, nous avons fait une petite sélection qui devrait vous satisfaire et, pour vous simplifier la vie, nous y avons glissé le lien vers l'Oculus Store pour chaque application, son poids, son prix et son PEGI. Nous avons essayé de couvrir tous les domaines avec une sélection d'applications et de jeux que nous connaissons et dont nous sommes certains qu'ils méritent d'être là, pas juste un Top 10 chopé à la volée.

Notez que sur l'Oculus Store, le droit à l'erreur est possible. Si un jeu ne vous plaît pas, et que vous y avez joué moins de deux heures, vous pouvez en demander le remboursement dans la mesure de cinq fois maximum dans le mois. Alors, n'ayez pas peur de vous lancer et faites-vous plaisir !

1 - Tutoriels : expériences à faire ABSOLUMENT pour bien commencer avec le Quest 2

Premiers pas avec le Quest 2 (Gratuit) (759 Mo) (Français) - PEGI 3

Toutes les bases de la VR via une tonne de petites choses à faire et à découvrir au travers d'objets et même d'une console de jeu. Très fun pour les joueurs, moins pour les autres.



Vous êtes dans un bureau et un petit robot vous aide à découvrir les bases des interactions possibles en réalité virtuelle avec l'aide d'une imprimante 3D originale. Convient à tout le monde. Bogo (Gratuit) (441,0 Mo) (Anglais) - PEGI 3

Une rencontre avec un animal de compagnie appelé Bogo avec lequel vous pouvez interagir de façon directe pour le caresser, le nourrir, lui jeter des choses à aller chercher... Une bien belle démo technique pour découvrir les plaisirs de pouvoir jouer avec une aire de jeu (Roomscale) de deux mètres sur deux.

2 - Démos de jeux : pour s'amuser sans dépenser un sou (puis acheter le jeu s'il vous plait !)

Beat Saber Demo (Gratuit) (143,1 Mo) - PEGI 3

Jeux de rythme où il faut couper des cubes avec deux sabres laser en rythme.

Jeux de sport solo ou multijoueur où jouer au Tennis, Bowling et Baseball devient parfois loufoque avec le mode Scramble qui mélange des accessoires et donne un club de golf sur un terrain de tennis, par exemple.

Dansez en rythme et dans des clubs bien remplis.

Ce FPS sauce Matrix est sans doute l'un des meilleurs jeux en réalité virtuelle. Ici, le terme « Bullet Time » prend tout son sens.

Un excellent jeu de boxe qui défoule outre mesure.

Jeu d'action-aventure qui nous emmène dans une quête pour libérer le pouvoir des dieux en affrontant les ténèbres envahissantes.

Un des premiers jeux de tir en VR qui a toujours autant de fun à proposer. Il faut y tuer de petits robots volants depuis une plateforme d'envol de vaisseau.

3 - Applications multimédias : de quoi regarder des séries, films, vidéos (classiques, VR ou 3D)

Netflix (Gratuit, avec abonnement) (87,3 Mo) - PEGI PGR

Permet de profiter de son abonnement Netflix dans un environnement virtuel.

Permet de profiter de son abonnement Amazon Prime dans un environnement virtuel.

Le meilleur lecteur multimédia de l'Oculus Quest 2. Il permet de lire en local, via un serveur, et accepte de nombreux formats d'encodage. Il autorise aussi la lecture des films en 3D et en VR.

L'autre application INDISPENSABLE pour regarder des films 3D à plusieurs ou encore jouer sans trop de lag à ses jeux PC (non VR) sur un écran (cinéma ou autre) dans un environnement virtuel.

Donne accès à de nombreuses vidéos en 360° pour être au cœur de l'action. Cela va d’un grand-huit, en passant par de la science-fiction, du sport et plein d'autres choses.

Permet d'accéder aux vidéos postées sur le réseau social Facebook dans la partie « Watch ».

Permet d'accéder aux vidéos postées sur YouTube.

4 - Social, multijoueur : la VR peut aider à avoir une vie sociale chargée sans « masque »

Alcove (Gratuit) (439,9 Mo) (Anglais) - PEGI PGR

Espace de rencontre, réseau social.

Espace de rencontre à l'occasion d'évènements en direct.

Espace de rencontre à l'occasion d'évènements en direct comme des concerts, du sport, des comédies, etc.

Réseau social où nous sommes représentés par un avatar. Possibilité de jouer et de faire des rencontres.

Un autre espace social avec plein de petits jeux à jouer entre amis. Sa particularité est d'être totalement multiplateforme en partant du téléphone à tous les casques VR. À noter, il existera une version Quest 2 qui proposera du contenu exclusif (pas compatible avec le précédent Quest).

5 -Expériences VR : vivre des choses impossible dans la vraie vie, c'est possible.

Ocean Rift (9,99 €) (845,9 Mo) (Français) - PEGI 3

C'est le premier parc safari aquatique en réalité virtuelle au monde. Explorez un monde sous-marin débordant de vie y compris les dauphins, requins, tortues, serpents de mer, raies, baleines, lamantins, otaries et même des animaux préhistoriques ! C'est beau, c'est reposant, cela convient à tout le monde.

« The Line » est une expérience interactive de 15 minutes en réalité virtuelle. C'est une histoire d’amour entre deux automates réticents à sortir des rails pour vivre leur amour en liberté. Pas en français, mais assez facilement compréhensible, il trouve bien sa place dans ce top des expériences idéales pour découvrir la réalité virtuelle. Petite larme assurée.

Rendez-vous en Antarctique et au Pérou pour vivre deux aventures épiques. Naviguez en kayak autour des icebergs, escaladez une impressionnante barrière de glace, affrontez une terrible tempête de neige en quête d'une colonie perdue de manchots empereurs et visitez le Machu Picchu, en plongeant dans d'incroyables reconstructions numériques de l'ancienne citadelle inca. Graphiquement réussi, avec un gameplay varié, vous passerez un excellent moment avec cette application.

Une expérience relaxante au possible. Neuf environnements à visiter, en déplacement libre ou téléportation, vingt animaux à découvrir et plein d'interactions possibles comme faire pousser des arbres, tomber la nuit ou changer le temps qu'il fait. Une application idéale pour faire découvrir la VR à des non gamers.

Narré par Elijah Wood, et développé avec d'anciens talents créatifs des équipes Brave et Toy Story 3, Henry est l'histoire d'un Hérisson qui aime faire des câlins. Mais comme il pique, il n'a pas d'ami et se retrouve tout seul le jour de son anniversaire. Il fait alors un vœu... Cette animation en 360° est superbement réalisée et montre le potentiel de la VR pour faire vivre des histoires. Court, destiné à être regardé assis et sans utiliser de manette, c'est idéal pour faire découvrir la VR aux enfants.

6 - Une sélection variée de 10 jeux incontournables (pour nous) :

Angry Birds VR: Isle of Pigs (14,99 €) (324,4 Mo) (Anglais) - PEGI 3

Vous avez aimé jouer avec Angry Birds sur votre téléphone ? Alors plongez-vous dans cette version VR qui sublime le genre. Debout, avec votre arc à oiseaux virtuel, vous allez faire tomber les constructions des vilains petits cochons.



Ce jeu est un jeu de karting multiplateforme à la sauce Mario Kart en réalité virtuelle. Il offre une campagne, des tournois en ligne, de la customisation et une centaine de trophées à décrocher. Le meilleur du genre en VR.

Un wave-shooter de zombies très fun avec une histoire qui tient la route, des armes assez badass et un mode horde en multijoueur sympa. Idéal pour commencer les jeux de tir en VR

Jeu de sport futuriste qui se joue en équipe, contre des AI ou des humains, dans une arène en gravité zéro. Un must have et il est gratuit !

Moss est un jeu d'action-aventure et de réflexion spécialement créé pour la réalité virtuelle. Il se joue en vision extérieure, et non en vue à la première personne. Il faut diriger notre souris et l'aider à traverser les niveaux en interagissant avec le décor. Magique, poétique, indispensable.

C'est un jeu de tir à la première personne pensé pour la réalité virtuelle et rempli d'action avec un gameplay viscéral et un système de scoring addictif. Avec des graphismes superbes, des combats immersifs, une jouabilité excellente et qui défoule, ce jeu est un incontournable pour les fans de jeux de tir à la première personne.

Jouer à Tetris en totale immersion dans un monde virtuel coloré. Ajoutez une bande-son qui assure et vous avez la plus originale façon de jouer à Tetris. Aussi addictif que l'original, vous risquez de partir pour de nombreuses sessions.

Marcher au milieu des zombies, survivre avec peu de choses, trouver de quoi crafter des armes et autres choses utiles, c'est le quotidien dans ce survival qui exploite très bien la puissance du Quest 2. Un must have !

La disparition d'un égyptologue de renom au British Institute of Archaeology de Londres en 1908 nous conduit à mener une enquête de police dans des lieux énigmatiques et mystiques où la frontière entre réalité et illusion n'est plus très claire. Une enquête passionnante, un gameplay intuitif et des graphismes qui font plaisir aux rétines. Dans le genre, c'est un incontournable.

Une immersion totale dans le monde de Star Wars dans trois volets qui nous font rencontrer Dark Vador, nous battre au sabre lazer et bien plus encore. Incontournable pour les fans, et même les autres.

Un squash futuriste qui nous place sur une plateforme au centre d'un dôme où nous serons amenés ) faire rouler notre balle sur des dalles lumineuses ornant les parois pour les éteindre, et ce le plus vite possible pour marquer le plus de points. Plein de pièges et de complications sont, bien sûr, au rendez-vous pour que le challenge soit intéressant. Très physique, très fun,ce jeu devient vite addictif en solo ou à plusieurs.

Ce jeu est un hack'n slash en VR inspiré des jeux d'arcade qui vous forcera à explorer et à maîtriser votre propre style de combat durant des heures de plaisir frénétique et cinétique.

Ce jeu est un FPS qui combine un gameplay mil-sim avec l'expérience de jouer en réalité virtuelle. Les joueurs ne peuvent pas compter sur des réticules ou des mini-cartes, mais plutôt sur la coordination et la communication avec les membres de leur équipe pour réussir à atteindre l'objectif. Des mécanismes de combat réalistes et un déplacement artificiel poussent nos compétences de survie au combat à leurs limites.

Imaginez un Street of Rage à la première personne et vous aurez ce jeu qui nous plonge dans la peau de ,celui qui va remettre de l'ordre dans la ville. Suprenant au premier abord, ce jeu est un pur hommage au jeu de bastons rétros et l'adaptation du gameplay à la réalité virtuelle est excellente. Il faut un peu de place pour éviter de casser quelque chose, mais si vous êtes fans du genre, laissez-vous tenter !

