Oculus Quest 2 : le mode 90 Hz déjà disponible et une première exclusivité annoncée

Annoncé le 16 septembre dernier, l'Oculus Quest 2 est le premier appareil commercial à utiliser la puce Qualcomm Snapdragon XR2, ce qui lui confère une puissance inégalée à ce jour pour un casque VR autonome. Vous trouverez d'ailleurs sa fiche technique ici, si vous êtes du genre curieux. Ce surplus de puissance face à son prédécesseur lui permet de proposer une meilleure image (50 % de plus de pixels) et surtout de booster les jeux actuels avec des graphismes plus fins, plus de détails voire une IA des personnages plus évoluée. Il est aussi équipé du Wi-Fi 6, ce qui permet de jouer avec ses jeux PCVR sans fil avec une efficacité redoutable.





Le mode 90 Hz se cache dans les paramètres expérimentaux

En plus de toutes ces alléchantes possibilités, Facebook avait annoncé que le taux de rafraîchissement de l'écran de l'Oculus Quest 2 passerait de 72 à 90 Hz pour offrir une encore meilleure expérience de jeu. Chose promise, chose due, l'option pour profiter de cette fréquence d'affichage est disponible dans les paramètres (Expérimental > 90 Hz). Il suffit de l'activer, puis de redémarrer son casque VR pour que cela soit actif. À voir si cette augmentation de fréquence ne met pas à mal la batterie...

Pas d'exclusivité pour le Quest 2 ? Eh bien si !





Autre nouvelle, mais pas forcément aussi réjouissante pour les possesseurs du Quest de première génération, alors que Facebook ne semblait pas partant pour qu'il y ait des exclusivités pour le Quest 2, la première vient pourtant de faire son apparition. En effet, Rec Room, qui est un espace communautaire permettant de jouer entre amis, aura une version dédiée au nouveau casque et proposera des quêtes coopératives exclusivement destinées aux propriétaires de celui-ci. La première sera celle de l'île des crânes perdus (déjà sortie sur PC et PS VR en 2018). Le studio a également déclaré que Rec Royale, le jeu de tir Battle Royale de la plateforme, serait aussi porté sur le Quest 2, sans préciser de date.

Voici la vidéo d'annonce :

Pour rappel, l'Oculus Quest 2 sort aujourd'hui et vous pouvez le commander sur le site officiel d'Oculus ou chez les partenaires officiels de la marque que sont la Fnac, Darty et Amazon. Le modèle avec 64 Go de mémoire coûte 349 €, tandis que celui avec 256 Go se négocie à 449 €.