Down the Rabbit Hole : le pays des merveilles s'offre du 90 Hz sur Oculus Quest 2

Cortopia Studios vient d'annoncer que son jeu Down The Rabbit Hole, sorti en mars 2020, supporte maintenant le 90 Hz dans sa version pour l'Oculus Quest 2. Il vient ainsi grossir la liste de tous les titres ayant été mis à jour pour tirer profit de la puissance supplémentaire offerte par le nouveau casque de Facebook.

Down the Rabbit Hole, développé par Cortopia Studios, est un jeu d'énigme et d'aventure en réalité virtuelle se déroulant au Pays des Merveilles avant l’arrivée d’Alice. Nous y guidons une jeune fille à la recherche de son animal de compagnie perdu dans l'univers de Charles Lutwidge Dodgson, plus connu sous le pseudonyme de Lewis Carroll. Cette amélioration technique vient apporter au jeu, déjà visuellement très réussi, un plus de fluidité qui est toujours bon à prendre et nous invite à se plonger, ou replonger, dans cet incontournable de la VR.

Pour l'occasion, le jeu est vendu en promotion dans un duo packs incluant Red Matter et si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.