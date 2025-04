TEST Hitman World of Assassination VR : une tuerie immersive sur PSVR 2 ?

Page 3 : Gameplay et conclusion de Hitman World of Assassination sur PSVR 2

Incarner 47, pour de vrai





Depuis ses débuts, la série Hitman s’est taillée une réputation solide. Des cartes tentaculaires, une liberté d’action grisante et un humour noir comme un café oublié sur le feu. Avec la trilogie reboot lancée en 2016, IO Interactive a affûté sa lame. Et pour cause, chaque opus a raffiné la formule, jusqu’à faire de Hitman 3 une masterclass en infiltration. Et voilà que débarque la version en réalité virtuelle sur PSVR2, sobrement nommée… Hitman World of Assassination ; ni plus, ni moins. Nous avons donc décortiqué cette nouvelle version, il est temps de vous en parler !

La VR pousse l’illusion encore plus loin.

Dès que nous mettons le casque sur la tête, plus question de diriger Agent 47 à distance. Non, cette fois, c’est nous, le chauve au code-barres. Et la magie opère immédiatement. Les PSVR 2 Sense donnent une nouvelle dimension à chaque action, comme fouiller un tiroir, crocheter une serrure, saisir un corps inanimé pour le glisser dans un placard – tout devient tactile, physique, instinctif. Le retour haptique et la précision du tracking font que nous ressentons vraiment ce que nous faisons. Ce n’est plus une mission, c’est une infiltration grandeur nature.

Ce qui frappe, c’est la perception de l’espace. Dans un jeu déjà connu pour ses niveaux gigantesques, la VR pousse l’illusion encore plus loin. Se pencher au balcon du Burj Al-Ghazali à Dubaï, s’infiltrer dans les couloirs feutrés du manoir de Dartmoor ou serpenter entre les cuves du vignoble argentin... tout paraît plus vaste, plus réel, plus oppressant aussi parfois. Chaque environnement devient une maquette grandeur nature où chaque détail a son importance.

Cette production gagne énormément en sensations grâce à l’approche physique. Nous nous baissons vraiment pour éviter une ligne de vue, nous jettons un œil discret autour d’un angle de mur, nous posons notre main virtuelle sur une rambarde le temps de réfléchir à notre prochain coup. Nous pouvons même saluer un PNJ d’un petit geste de la main ; inutile mais hilarant. Le titre ne répond pas, évidemment ce n’est pas Half-Life: Alyx, mais ça renforce l’illusion d’être dans un monde vivant, avec ses propres règles absurdes.

