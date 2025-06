007 First Light pourrait reprendre cette excellente idée de Hitman World of Assassination

IO Interactive s'est taillé une excellente réputation avec la saga Hitman, des jeux d'infiltration nés en 2000. Si le studio danois s'est essayé à d'autres franchises (Kane & Lynch, Mini Ninja, Freedom Fighters), il a lancé en 2016 un reboot, sobrement intitulé Hitman. Finalement, c'est une trilogie complète qui a vu le jour, Hitman World of Assassination, avec du recyclage dans les assets qui a permis à IOI de souffler un peu.

Dans un entretien avec The Game Business, le PDG Hakan Abrak dévoile le coût de développement impressionnant de Hitman (2016), mais aussi des deux autres opus, bien moins onéreux :

Si le studio danois a opté pour une telle approche - trois jeux réutilisant du contenu des précédents opus -, c'est parce que Hakan Abrak a été dégoûté des toilettes de Hitman Absolution. Alors producteur exécutif sur le jeu de 2012, Hakan Abrak avait « juré de ne plus jamais refaire de nouvelles toilettes ». Une économie de moyens payante et qui n'entache pas du tout la qualité des jeux, comme il le rappelle : « Hitman 3 a obtenu le meilleur score Metacritic : 85, 84 et 87 ».

IO Interactive compare le développement de la trilogie Hitman à un « système de briques », qui lui permet désormais de créer du contenu additionnel « très rapidement et efficacement », comme la récente mission avec Le Chiffre de Casino Royale, une nouvelle Cible fugitive incarnée par Mads Mikkelsen. Un système qui permet au développeur de créer du contenu live service et de « réduire le gaspillage, tout en restant très ambitieux », à l'inverse de Hitman Absolution, décrite par Hakan Abrak comme « une production gaspilleuse ».

Désormais, IOI développe 007 First Light, un jeu d'action avec un jeune James Bond qui a eu droit à une impressionnante bande-annonce au début du mois, lors du Summer Game Fest. Hakan Abrak affirme que le studio danois a acquis beaucoup d'expérience avec Hitman World of Assassination et il compte la mettre à profit dans 007 First Light, notamment dans « la façon d’étendre une expérience solo en offrant du contenu gratuit souhaitable aux joueurs ».

Nous avons évidemment beaucoup d’expérience maintenant grâce à World of Assassination, et beaucoup d’expérience sur la façon d’étendre une expérience solo en offrant du contenu gratuit souhaitable aux joueurs.

Le premier objectif de 007 First Light est de proposer aux joueurs l'aventure la plus captivante et la plus percutante possible. Sans entrer dans les détails, on peut s'attendre à ce que nous appliquions certaines des leçons tirées de World of Assassination à Bond.

Et avec Bond, nous avons vraiment amélioré notre furtivité, nous avons fait évoluer les aspects action de notre technologie et de nos fonctionnalités. Des combats fluides, des approches et des retraits, et des combats au corps à corps… Pour Hitman, c'était des animations imbriquées, ici c'est libre. Nous avons des joueurs au volant de voitures exotiques. Cela nous offre plus de défis. Dans Hitman, il y a ces défis en direct. Et en plus de ce que nous pouvons faire dans Hitman, nous pouvons proposer des choses plus orientées vers l'action et des défis plus cinétiques dans Bond.