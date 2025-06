007 First Light : le jeune James Bond d'IO Interactive fait ses débuts percutants et précise déjà son arrivée

Plus tôt cette semaine, IO Interactive nous reparlait de son Project 007 désormais baptisé 007 First Light, un jeu James Bond dont nous connaissions l'existence depuis 2020 et dont la révélation devait avoir lieu cette semaine. Nous pensions alors que le Summer Game Fest Live serait le moment idéal pour cela, avant que le studio n'annonce sa propre présentation, un IOI Showcase dont l'horaire tardif risque de froisser les joueurs européens. En fin de compte, c'est durant le State of Play que le futur agent des services secrets de sa Majesté est sorti de l'ombre, introduisant son univers et ses personnages pour certains connus, mais passés entre les mains de la firme danoise. Pour rappel, ce jeu d'action et d'aventure à la troisième personne va nous compter les origines réimaginées de l'espion d'Ian Fleming, d'où son apparence de jeune premier. Vous remarquerez que comme Pierce Brosnan et Daniel Craig, ce James Bond portera une montre Omega, tandis que nous apercevons un Land Rover Defender et évidemment une Aston Martin lors d'une course poursuite, sans doute des exigences des ayants droit même si ce dernier élément est particulièrement iconique.

Voici les premiers détails communiqués sur le PlayStation Blog par le Senior Communication Manager d'IOI Yann Roskell :

Par les développeurs de Hitman C'est un honneur immense de se voir confier un jeu se déroulant dans l'univers de 007. Pouvoir canaliser toute l'expérience et tout le savoir qu'IO Interactive a accumulés au cours des 25 dernières années afin de créer une aventure de James Bond constitue un voyage extraordinaire pour le studio, et nous sommes ravis d'avoir cette occasion. Un numéro à mériter Ce Bond-là, vous ne le connaissez pas ! Les fans n'ont jamais vu le célèbre espion aussi jeune. Dans 007 First Light, à tout juste 26 ans, il n'est pas encore devenu l'Agent 007 aguerri de l'époque du smoking et du martini. Non, c'est un homme aux instincts aiguisés qui se montre parfois imprudent. Il ne sait pas encore quand se battre, quand bluffer et quand disparaître dans l'ombre. Dans 007 First Light, Bond commence l'aventure comme membre d'équipage aérien de la marine, mais contre toute attente, un acte de bravoure le propulse au cœur du programme d'entraînement le plus éprouvant de MI6. Cette formation, associée à son instinct naturel, à sa sagacité et à sa témérité, le verra évoluer pour devenir un espion à part entière. Il s'agit d'une histoire originale entièrement autonome, développée en collaboration avec Amazon MGM Studios. Incarnez James Bond La bande-annonce vous donne un petit avant-goût de l'action ! Des montagnes enneigées aux plages ensoleillées, vous pourrez sillonner le monde et découvrir des lieux palpitants. Bien sûr, vous aurez l'occasion de rencontrer certains des personnages emblématiques de la franchise James Bond et d'interagir avec eux, notamment M, Q et Moneypenny. Vous ferez également de nouvelles connaissances, dont Greenway, le mentor de Bond dans cette histoire. Il vous apprendra (ou plutôt, tentera de vous apprendre) le modus operandi préconisé pour les agents du MI6. Avec un gameplay varié qui mélange combat intense, pilotage à vitesse grand V, furtivité et gadgets dernier cri, vous pourrez vous immerger entièrement dans un monde de faux-semblants où le danger est omniprésent, tout en plongeant au cœur d'une action explosive qui atteint de nouveaux sommets grâce à Glacier, notre moteur propriétaire.

Avant de découvrir cette aventure qui promet d'être riche en action, il va toutefois falloir se montrer encore un peu patient, car 007 First Light est prévu pour 2026 sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC (Steam et Epic Games Store). Notez que sur PS5 Pro, les performances seront optimisées avec l'usage du PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), permettant d'avoir du 60 fps en mode Qualité. En utilisant un compte IOI, les joueurs pourront obtenir une skin d'arme et une tenue.

La fin de la vidéo nous donne rendez-vous cet été pour la révélation de son gameplay. Est-ce que cela signifie que nous n'aurions rien d'inédit à voir d'ici quelques jours ? Wait & see. Pour patienter, Hitman World of Assassination est vendu 62,99 € chez Gamesplanet.

