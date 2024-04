Project 007 : une nouvelle rassurante pour les missions du jeu James Bond

Bien connu pour les Hitman, IO Interactive développe actuellement un jeu vidéo James Bond, pour l'instant connu sous le nom Project 007. Un titre officialisé en 2020 et qui se fait toujours attendre, le studio danois n'est pas très bavard, mais en interne, les choses semblent avancer dans le bon sens.

Aujourd'hui, IO Interactive annonce avoir recruté Rodrigo Santoro en tant que directeur de missions pour le Project 007. Si son nom vous est inconnu, Rodrigo Santoro a longtemps travaillé chez Massive Entertainment, d'abord en tant que senior level designer puis directeur du monde sur les deux The Division et Avatar: Frontiers of Pandora. Il est également passé avant cela chez Crytek (Far Cry, Crysis). Rodrigo Santoro déclare :

Je suis très heureux de rejoindre IOI. J'admire la façon dont le studio ose innover et créer de nouvelles expériences de jeu mémorables. Ceci est particulièrement remarquable à une époque où la plupart des entreprises se concentrent sur la création de suites. Project 007 a retenu mon attention depuis le jour de son annonce et je me sens incroyablement chanceux de travailler avec l'équipe qui crée le jeu. J'ai pu voir davantage le jeu et il a déjà quelque chose d'unique. Plus important encore, chaque conversation que j'ai eue jusqu'à présent avec les membres de l'équipe a montré que l'équipe est passionnée par l'idée d'offrir une expérience mémorable et unique. À l’heure actuelle, j’ai hâte de commencer à travailler avec l’équipe et, ensemble, de créer le meilleur jeu 007 jamais créé.

Frederik Villumsen, directeur associé produit chez IO Interactive, rajoute :

Depuis que nous avons commencé le processus d'entretien l'année dernière, il était clair que Rodrigo se démarquait du lot. Lorsque nous discutions avec l’un de ses anciens collègues, nous n’entendions que des éloges. Dès que nous avons montré Project 007 à Rodrigo, il a montré son enthousiasme pour le jeu et partageait déjà des idées, des réflexions et posait de nombreuses questions ! Son esprit critique et son enthousiasme sont des qualités que nous apprécions, et nous sommes impatients de le voir avoir un impact en tant que directeur de missions, où il dirigera l'équilibre entre l'histoire, l'art et le gameplay pour concevoir les missions Bond les plus étonnantes.

Le Project 007 d'IO Interactive s'annonce ambitieux, le studio danois a déjà précisé que le jeu avec James Bond sera bien différent des Hitman. Le titre n'a pas encore de date de sortie, patience. D'ici là, vous pouvez retrouver le coffret James Bond 007 avec Daniel Craig en Blu-ray à partir de 40 € sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.