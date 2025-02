James Bond : Amazon seul maître de la franchise, quel avenir pour 007 ?

En 2021, Amazon se payait la Metro-Goldwyn-Mayer, mettant la main sur de nombreuses franchises, dont James Bond. Mais les aventures de l'agent du MI6 étaient toujours chapeautées par les producteurs historiques Michael G. Wilson et Barbara Broccoli, fille de Albert R. Broccoli qui a cofondé EON Productions (et demi-sœur de Wilson). Une belle histoire de famille qui a perduré jusqu'au dernier film, Mourir peut attendre, mais c'est désormais de l'histoire ancienne.

Comme le rapporte Deadline, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont décidé de laisser le contrôle de la franchise James Bond à Amazon, au travers d'un arrangement dont les détails restent inconnus. Wilson et Broccoli resteront copropriétaires de la licence, mais c'est désormais Amazon MGM Studios qui va assurer la direction créative de la saga 007, à l'arrêt depuis quatre ans. Pour rappel, Mourir peut attendre a marqué la fin de l'arc avec Daniel Craig (les cinq films en Blu-ray 4K UHD sont bradés à 45 € à la Fnac) et son successeur reste pour l'instant inconnu.

Alors, quel avenir pour James Bond ? Eh bien il semble évident que la franchise va prendre une nouvelle direction avec Amazon à la barre. Comme le rappelle Deadline, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli se heurtaient depuis des années à la volonté d'Amazon d'étendre la licence à un univers étendu, façon Star Wars ou Marvel, avec des spin-offs et séries en plus des films principaux. Deadline note tout de même un point positif : des réalisateurs de renoms comme Christopher Nolan, Quentin Tarantino ou encore Edward Berger ont exprimé leur intérêt de réaliser un film James Bond, des cinéastes qui aiment tout contrôler de A à Z, ce qui n'était pas possible avec Wilson et Broccoli, même si les désormais ex-producteurs ont permis à de grands réalisateurs comme Sam Mendes (Skyfall et Spectre) d'apporter leur pierre à l'édifice de la franchise.

Pour l'instant, il n'y a évidemment rien d'annoncé, Amazon va devoir désigner un nouveau superviseur pour la licence James Bond, ce sera à lui ou elle de lancer des projets de films, spin-offs, séries et autres productions avec l'agent secret britannique, et sans doute de nouveaux agents du MI6. Deadline cite comme prétendant Courtenay Valenti (ex-présidente de la production chez Warner Bros., désormais responsable des films au cinéma et en streaming pour Amazon Studios et Prime Video) et Scott Stuber (ex-président de Netflix Films, désormais chez Amazon MGM Studios pour faire revivre United Artists).

De son côté, IO Interactive (Hitman) développe un jeu vidéo sous licence officielle James Bond, connu sous le nom de code Project 007 et réalisé en collaboration avec MGM et EON Productions. Le projet, possiblement le début d'une trilogie, est directement concerné par ce changement de direction, mais là encore, il est trop tôt pour savoir s'il y aura du changement, le studio danois n'a rien communiqué pour le moment.