James Bond : Amazon MGM Studios se trouve un messie pour réaliser le prochain film

L'Agent 007 va reprendre du service





Véritable monument du cinéma britannique, James Bond a pris du repos depuis la sortie de Mourir peut attendre (No Time to Die) en septembre 2021, venant clore la pentalogie entamée en 2006 par Casino Royale avec Daniel Craig dans le rôle-titre. Depuis, la Metro-Goldyn-Mayer s'est fait racheter par Amazon et nous apprenions en début d'année que le contrôle de la licence est désormais entièrement entre ses mains. En coulisse, cela s'active en ce mois de juin et pas uniquement sur la scène vidéoludique. Pour rappel, IO Interactive a enfin dévoilé son jeu 007 First Light prévu pour 2026, tandis que Le Chiffre (Mads Mikkelsen) s'est invité dans Hitman World of Assassination. À présent, nous en apprenons plus quant à l'avenir de la franchise sur grand écran et il y a clairement de quoi être surpris.

D'Arrakis au MI6, il n'y a qu'un pas





Après Martin Campbell, Marc Forster, Sam Mendes et Cary Joji Fukunaga, dont les noms ne sont pas forcément bien connus du grand public, c'est donc le Québécois Denis Villeneuve qui a été choisi par Amazon MGM Studios pour réaliser le prochain long-métrage James Bond ! Alors qu'il est actuellement occupé par un troisième film faisant suite aux aventures de Paul Atréides, une adaptation de Le Messie de Dune (Dune Messiah), et qu'il a été approché pour d'autres projets, il a donc finalement accepté de s'attaquer au personnage d'Ian Fleming. En effet, en 2018, il avait décliné l'offre de la MGM pour Bond 25 devenu ensuite Mourir peut attendre afin de se concentrer sur Dune. Compte tenu de ses précédentes œuvres comme Sicario et Blade Runner 2049, les fans peuvent sans doute se réjouir d'un tel choix.

Voici son commentaire suite à l'annonce :

Certains de mes premiers souvenirs de cinéma sont liés à 007. J'ai grandi en regardant les James Bond avec mon père, depuis Dr. No avec Sean Connery. Je suis un fan inconditionnel de Bond. Pour moi, il est sacré. J'ai l'intention de perpétuer la tradition et d'ouvrir la voie à de nombreuses nouvelles missions. C'est une énorme responsabilité, mais aussi incroyablement excitant et un immense honneur pour moi. Amy, David et moi sommes absolument ravis de le faire revenir à l'écran. Merci à Amazon MGM Studios pour sa confiance.

Pour l'accompagner dans ce rôle, il aura à ses côtés Tanya Lapointe en tant que productrice exécutive, ce qui ne choquera personne. Ayant débuté comme assistante sur Arrival en 2016, elle l'a ensuite suivi sur ses autres projets. De plus, Amy Pascal (les derniers projets en lien avec Spider-Man pour Sony Pictures) et David Heyman (Barbie, Wonka, etc.) feront eux office de producteurs. Ces derniers ont déclaré :

Denis Villeneuve est passionné par les James Bond depuis son plus jeune âge. Réaliser ce film a toujours été son rêve, et maintenant c'est aussi le nôtre. Nous avons la chance d'être entre les mains de cet extraordinaire cinéaste.

Pour finir, Mike Hopkins, qui est à la tête de Prime Video et Amazon MGM Studios, y a également été de ses éloges :

Nous sommes honorés que Denis ait accepté de réaliser le prochain chapitre de James Bond. C'est un maître du cinéma, dont la filmographie parle d'elle-même. De Blade Runner 2049 à Premier Contact en passant par Dune, il a créé des univers captivants, des visuels dynamiques, des personnages complexes et, surtout, la narration immersive que le public du monde entier rêve de découvrir au cinéma. James Bond est entre les mains de l'un des plus grands cinéastes actuels et nous avons hâte de découvrir la prochaine aventure de 007.

Désormais, la grande question qui va enflammer la communauté va concerner l'identité de l'acteur qui incarnera le prochain 007...

