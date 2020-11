Project 007 : IO Interactive annonce un nouveau jeu vidéo aux origines de James Bond !

La franchise Hitman a rameuté plus de 70 millions de joueurs en 20 ans, et est ainsi l'une des plus importantes du jeu vidéo moderne. IO Interactive ne compte pas s'arrêter là, et s'apprête à porter un point final à la trilogie World of Assassination avec Hitman 3 en janvier prochain, le premier épisode à paraître sur PS5 et Xbox Series X et S, qui sera aussi compatible PS VR.

Le studio danois s'apprête cependant à s'attaquer à une autre licence, ce qu'il n'a pas fait depuis 2010 et Kane & Lynch 2: Dog Days. Celle-ci sera développée en collaboration avec Warner Bros. Games. Pourtant, le projet teasé hier et révélé cet après-midi n'est visiblement pas celui-ci. IO Interactive vient d'officialiser le développement de Project 007, un jeu vidéo James Bond qu'il développera et éditera en indépendant ! Et à en croire les premiers mots de l'équipe, il s'agira d'une origin story revenant sur les premiers faits d'armes de l'agent secret.

Bond, James Bond. Project 007 (titre provisoire) est un tout nouveau jeu vidéo James Bond développé et publié par IO Interactive. Au travers d'une histoire totalement originale dans l'univers de Bond, les joueurs entreront dans la peau de leur agent secret préféré pour obtenir leur statut 00, dans ce premier récit sur les origines de James Bond. IO Interactive recrute actuellement des talents d'élite du monde entier pour rejoindre l'équipe qui construira ce jeu passionnant et unique.

Le projet sera créé en collaboration avec MGM, Eon Productions et Dolphi, les ayant droits de la licence, et a déjà eu droit à son site teaser, mais pas de titre définitif, ni de période de sortie ou de consoles d'accueil. Tout porte à croire qu'il faudra être très patient pour en apprendre plus. Pour mémoire, la franchise n'avait pas eu le droit à une adaptation depuis Blood Stone 007 de Bizarre Creations en 2010 et 007 Legends d'Eurocom en 2012, loin d'avoir été des réussites publiques et critiques. Cette nouvelle tentative fera-t-elle mieux entre les mains d'un studio confirmé ?

En attendant davantage d'informations sur ce futur titre, Hitman 3 est disponible en précommande à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.