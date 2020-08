Hitman 3 : date de sortie, édition Deluxe, bonus de précommande et upgrade next-gen, la totale

Les choses s'accélèrent pour Hitman 3. La semaine passée, il a confirmé qu'il paraîtrait en avant-première sur l'Epic Games Store sur PC, tout en nous présentant un niveau inédit au manoir anglais de Thornbridge. Aujourd'hui, ce sont toutes ses modalités de parution qui sont officialisées.

La première information, c'est la date de sortie : Hitman 3 est attendu le 21 janvier 2020 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Stadia et PC, via l'Epic Games Store. En plus de l'édition standard, il y en aura une Deluxe avec le jeu de base, des missions Escalade Deluxe, des tenues, des objets exclusifs, un artbook et la bande-son au format numérique, et un commentaire de mission exclusif par les développeurs. Si vous réservez votre exemplaire, vous aurez droit au Trinity Pack en bonus de précommande, rappelant les trois ères du World of Assassination. Vous y retrouverez un pistolet, une mallette et un smoking blanc, rouge et noir, en hommage aux trois épisodes.

Dernier point, et non des moindres : Hitman 3 autorisera l'upgrade next-gen gratuite, sauf pour le format physique sur PlayStation 4. En achetant le jeu PS4 via le PlayStation Store, vous aurez droit de mettre à niveau votre version vers un exemplaire PS5, tandis que l'édition Xbox One sera compatible Smart Delivery, en physique comme en numérique. En attendant l'ouverture des précommandes pour la version physique justement, Hitman 2 est disponible à partir de 20,64 € sur Amazon.

