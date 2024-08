Hitman 3 VR: Reloaded, une date de sortie toute proche pour l'exclu Meta Quest 3

En juin dernier, IO Interactive dévoilait Hitman 3 VR: Reloaded, une version en réalité virtuelle de son jeu d'infiltration avec l'Agent 47, l'assassin le plus connu et le plus chauve du monde du jeu vidéo. Le titre est attendu dans le courant de l'été, exclusivement sur Meta Quest 3, ce qui va malheureusement laisser pas mal de joueurs sur le carreau.

Cette semaine, le développeur XR Games et IO Interactive ont annoncé que la date de sortie de Hitman 3 VR: Reloaded est fixée au 5 septembre 2024 sur Meta Quest 3. Vous pouvez découvrir ci-dessus une vidéo de gameplay, montrant les changements apportés à cette version en réalité virtuelle. Les joueurs pourront pour rappel profiter d'une nouvelle direction artistique un peu plus cartoonesque, d'une interface utilisateur repensée pour la VR, de nouvelles options de déplacement et surtout, il sera possible d'utiliser deux armes ou objets en même temps.

Hitman 3 VR: Reloaded est déjà disponible en précommande contre 25,19 € sur le Meta Horizon Store. Si vous n'êtes pas équipés, le Meta Quest 3 est vendu 549,99 € sur Amazon.