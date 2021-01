Hitman 3 : une date de sortie évidente pour la Cloud Version sur Switch

Hitman 3 arrivera dans moins d'une semaine sur PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One et Xbox Series X et S, le jeu d'infiltration d'IO Interactive marquera la fin de la trilogie World of Assassination et est évidemment attendu par tous les fans. Mais une version pour Nintendo Switch est également prévue et n'avait pas encore de date de sortie.

HITMAN 3 on Nintendo Switch arrives 20 January! The World of Assassination awaits... pic.twitter.com/IHVDEZwQbw — IO Interactive (@IOInteractive) January 15, 2021

C'est désormais chose faite, IO Interactive vient d'annoncer aujourd'hui que la date de sortie de Hitman 3 - Cloud Version est fixée au 20 janvier 2021, comme sur les autres plateformes. Le nom est clair, il s'agit d'une version du jeu à streamer sur Switch, et comme Control Ultimate Edition – Cloud Version, il sera possible de télécharger gratuitement sur l'eShop une version d'essai pour vérifier que votre connexion Internet tient la route.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour retrouver l'Agent 47 qui va faire le tour du monde pour assassiner ses cibles, vous pouvez acheter une Nintendo Switch à 293,35 € sur Amazon.

Lire aussi : PREVIEW de Hitman 3 : contrat rempli avec brio pour 47