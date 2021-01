PREVIEW de Hitman 3 : contrat rempli avec brio pour 47

Après deux cartons pleins, inutile de dire que nous attendions beaucoup de ce Hitman 3. La dernière production d’IO Interactive a tout de même la lourde tâche de conclure la trilogie en beauté. Pas facile, mais le studio part avec un net avantage : un matériau de base très qualitatif. Le gameplay de base qui a fait la gloire du reboot est plus que jamais d’actualité. De l’interface aux mécaniques, pratiquement rien n’a changé dans ce troisième opus. Les meurtriers vétérans ne risquent donc pas d’être déstabilisés. Les nouveaux venus quant à eux devraient rapidement mettre le pied à l’étrier vu qu’Hitman 3 est plutôt du genre accessible et qu’il sait nous prendre par la main via des tutoriels irréprochables.

Les premières missions du titre ont suffi à nous convaincre de la richesse du contenu.

Pas de transformation pour l’Agent 47, mais simplement de petites touches d’innovation par-ci, par-là pour notre bon plaisir. Ce n’est pas plus mal dans le fond vu que la jouabilité sandbox qui nous permet de réaliser la mission comme bon nous semble fonctionne toujours aussi bien. Les ajouts en question sont justement là pour bonifier cette dynamique est faire d’Hitman 3 l’opus ultime de la série. Vous trouverez par exemple dans votre inventaire un tout nouveau téléphone portable.

Ne pensez même pas à passer un coup de fil durant la mission, seule la caméra de celui-ci nous intéresse. Grâce à elle, vous pourrez analyser certains documents et interagir avec d’autres appareils, assez utile pour mener votre enquête. Son rôle le plus intéressant reste selon nous l’ouverture de certains verrous électroniques. Autre nouveauté plaisante : les portes à déverrouillage permanent. Il s’agit en fait d’accès verrouillé d’un seul côté. Il vous faudra un peu de recherche pour savoir comment passer de l’autre côté. Une fois ouverte, la porte reste déverrouillée indéfiniment, un avantage non négligeable pour vos futures parties.

Même si ces ajouts suffisent à notre bonheur, ce ne sont pas eux qui font de ce premier contact une grande réussite. Il faut saluer ici IO Interactive qui parvient à repousser ses limites à plusieurs égards. Esthétiquement parlant, les deux premières missions de la campagne nous vendent du rêve. L’opération qui se déroule dans un gratte-ciel à Dubaï est évidemment la plus marquante avec ses passages en extérieur qui nous offre des panoramas grandioses au milieu des nuages et ses salons luxueux en intérieur.

Hitman 3 a le sens du spectacle, mais il se montre aussi terriblement créatif. Ce coup-ci, ce n’est pas seulement la direction artistique dont nous parlons, mais aussi l’ingéniosité qu’IO a mis dans le déroulement des missions. Le nombre d’intrigues et de possibilités semble plus nombreux que jamais. Les mises à mort que nous avons pu tester nous ont également paru très inspirées. Que ce soit dans la manière de progresser ou dans les découvertes impromptues que nous avons pu faire, force est de constater qu’IO a pensé à tout pour que le joueur s’épanouisse librement avec une quantité de jouets incroyables dans un gameplay qui récompense généreusement la curiosité et l’exploration.

Cette quantité de contenu gargantuesque est depuis le début l’un des gros points forts de la saga. Nous n’avons évidemment pas pu essayer l’intégralité du titre, mais nous pouvons déjà dire qu’Hitman 3 ne fait pas exception. C’est une fois de plus la rejouabilité exceptionnelle du titre qui fera votre bonheur. Nous ne vous apprendrons rien en vous disant que chaque mission peut-être rejouée quasiment à l’infini avec des paramètres différents, notamment les zones de départ, des objets spécifiques dans votre inventaire, un costume spécial, etc. À cela viennent s’ajouter les modes de jeu aussi efficaces que classiques à l’instar de Sniper Assassin ou Cibles Fugitives (le mode Fantôme sera quant à lui absent). À noter que pour les besoins de la preview nous n’avions accès qu’aux modes Escalade et Contrat. Tout cela vous assure en théorie des dizaines, voir des centaines d’heures de jeu. Une longue expérience qui dans notre cas n’a été entachée que par une poignée de bugs de collision, des déconnexions répétées aux serveurs du jeu ainsi qu’un scénario toujours en retrait et des gunfights encore un peu mous.

Nos premières impressions : Vivement ! Hitman 3 s’annonce comme un fidèle successeur de la lignée d’IO, il n’y a aucun doute là-dessus. À nos yeux il est pour l’instant le plus abouti de la fratrie. Cela ne tient pas à grand-chose, mais les premières missions du titre ont suffi à nous convaincre de la richesse du contenu et des efforts faits pour le rendre plus attrayant. Son aspect sandbox rend le déroulement des missions toujours aussi plaisant et la rejouabilité illimitée. Sans vraiment avoir changé sa formule Hitman 3 a le pouvoir de vous surprendre, et ça c’est quand même fort.

