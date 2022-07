Hitman 3 : date de sortie et bande-annonce pour Ambrose Island, la nouvelle map avec des pirates d'aujourd'hui

En cette Année 2 riche en retour de Cibles Fugitives, en ajouts au mode Cible Fugitive Arcade et en Contrats à la Une, Hitman 3 a aussi quelques nouveautés sur le feu. La plus grosse sera le mode Freelancer qui arrivera au second semestre et nous muera en mercenaire agissant depuis un manoir de luxe.

Avant cela, une nouvelle carte devait être ajoutée en juillet, Ambrose Island. Le mois a débuté, et il est donc temps de préciser le calendrier : la map originale sera disponible le 26 juillet 2022, et sera gratuite pour l'ensemble des joueurs de Hitman 3. Un aperçu de cette île habitée par des pirates des temps modernes a été donné dans une bande-annonce à retrouver ci-dessus.

