Hitman 3 : le mode Freelancer repoussé, la sortie de la nouvelle map Ambrose Island et du ray tracing précisée

L'Année 2 de Hitman 3 a démarré fort avec l'ajout de nouvelles options graphiques et la compatibilité VR sur PC, et le mode Cible Fugitive Arcade. Des Cibles Fugitives et d'autres contenus du genre sont venus occuper la communauté depuis, mais le plus gros morceau reste à venir avec le nouveau mode Freelancer. Il s'agira d'une toute nouvelle expérience nous muant en mercenaire devant pourchasser des malfrats, à identifier et éliminer dans le cadre de différents contrats rejouables façon rogue-like.

Il devait débarquer au printemps, mais IO Interactive vient d'annoncer qu'il avait dû revoir son calendrier pour fignoler son développement comme il se doit, afin de proposer un mode à la hauteur des attentes. C'est donc au second semestre 2022 que Freelancer sera ajouté gratuitement. En contrepartie, les développeurs ont pu avancer la sortie de la nouvelle map surnommée Rocky, et dont le véritable nom sera finalement Ambrose Island : elle sera disponible courant juillet 2022. Elle contera des évènements se déroulant avant le début de Hitman 3, pour un récit qui devrait intéresser les fans.



Avant cela, plusieurs ajouts sont prévus. Des Contrats à la Une apparaîtront ce 5 mai, le 12 et le 19, les Cibles Fugitives The Fugitive, The Bookkeeper et The Iconoclast seront de retour du 6 au 16, du 13 au 23 et du 27 mai au 6 juin, la chasse aux œufs de Berlin va revenir le 24 mai pour permettre d'obtenir la Yellow Rabbit Suit, et 3 missions seront intégrées au mode Cible Fugitive Arcade le 24. Le patch 3.110 prévu sur PC ce même jour ajoutera également le ray tracing tant attendu.

