Hitman 3 : une Année 2 pleine de nouveautés confirmée, des maps inédites, de la VR sur PC et un mode Cible Fugitive Arcade prévus

Hitman 3 a bénéficié d'un tas de contenus gratuits et de missions en DLC via l'extension Seven Deadly Sins, qui a eu droit à sa septième et dernière partie fin octobre. La Season of Wrath touchait ainsi à son terme cette semaine, laissant planer le doute sur l'avenir de l'ultime volet de la trilogie Worlds of Assassination.

Si vous êtes fans de la série, rassurez-vous, l'aventure Hitman 3 va se poursuivre en 2022 avec une Année 2 de contenu additionnel ! Elle débutera le 20 janvier pour 12 mois supplémentaires de nouveautés, entre cartes, scénarios, modes et façons de jouer inédites. Nous aurons par exemple droit à un mode Cible Fugitive Arcade, qui offrira une nouvelle approche des missions limitées dans le temps nous donnant une seule chance de compléter un contrat bien précis. Toutes les Cibles Fugitives vont-elles faire leur retour, pourquoi pas pour des défis avec classements ? Nous en saurons plus dès janvier.

Sinon, le ray tracing promis de longue date va enfin débarquer sur PC, le titre va devenir compatible avec la VR sur ordinateur personnel prochainement (l'expérience étant pour le moment jouable en réalité virtuelle seulement via le PSVR) et une grosse mise à jour est annoncée pour le printemps, vraisemblablement pour une carte inédite teasée en vidéo. IO Interactive en profite pour glisser que 50 millions de joueurs ont désormais joué à au moins un épisode de la trilogie, un nombre probablement bien aidé par les versions gratuites.

Hitman 3 est d'ailleurs le volet le plus populaire de la série : vous pouvez vous l'acheter pour 47,70 € chez Amazon.fr.