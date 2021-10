Hitman 3 : une mission spéciale Halloween et un dernier DLC des Seven Deadly Sins avec le lancement de la Season of Wrath

Les Seven Deadly Sins de Hitman 3 auront bien occupé les joueurs de Hitman 3. Ils ont d'ailleurs accueilli le dernier DLC de la série cette semaine avec Act 7: Wrath, qui propose un Contrat Escalade dans une version nocturne de Dartmoor permettant d'obtenir la Temper Suit, l'arme Shaska Beast et la grenade Roar Flash.

Et comme à l'accoutumée, la Season of Wrath a été lancée en parallèle ce 26 octobre. Elle ajoute déjà le Contrat Escalade The Mill's Reverie, une mission spéciale pour Halloween à Hawke's Bay où nous pourrons débloquer la Tactical Wetsuit et le Bat Shuriken, qui sera accessible jusqu'au 29 novembre dans le Free Starter Pack (et ad vitam æternam pour les autres). La Cible Fugitive The Rage pourra ensuite être pourchassée du 29 octobre au 8 novembre, tandis que Hokkaido sera jouable dans le Starter Pack gratuit du 4 au 14 novembre et accueillera un défi pour obtenir la Polar Survival Suit, ainsi que la Cible Fugitive dénommée The Fugitive, justement, du 12 au 22 novembre, avec un Yukata Blanc à glaner en cas de succès.



Sinon, des Contrats à la Une imaginés par IO Interactive et la communauté seront mis en avant les 18 et 25 novembre, un tournevis professionnel devant être offert aux joueurs dépassés les 70 missions de ce type complétées.

La grande question est désormais de savoir ce qui attend Hitman 3 (disponible à partir de 49,09 € chez Amazon.fr) à l'avenir. Encore plus de contenu pour capitaliser sur son succès ou la fin de la trilogie pour que IO Interactive passe enfin à autre chose ? Affaire à suivre !

