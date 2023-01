NVIDIA : Hitman 3 et Marvel's Midnight Sun désormais jouables avec le DLSS 3

NVIDIA continue de mettre en avant sa technologie DLSS, permettant de jouer avec un framerate plus élevé tout en conservant la qualité de l'image. Tout cela est possible grâce aux cartes graphiques GeForce RTX et à l'intelligence artificielle, et ce mois-ci, deux gros jeux deviennent compatibles avec le DLSS 3.

NVIDIA annonce en effet que Marvel's Midnight Sun et Hitman 3 (désormais Hitman: World of Assassination) sont maintenant jouables avec la technologie DLSS 3. Ce ne sont pas les seuls, Dakar Desert Rally profite aussi de cette mise à jour, tandis que Dying Light 2 Stay Human l'accueillera le 31 janvier prochain. Au total, ce seront donc 21 jeux qui seront compatibles avec le DLSS 3, d'autres jeux se rajouteront à la liste dans les prochaines semaines comme Deliver Us Mars, Perish, Atomic Heart, Ill Space, Throne and Liberty, Warhaven ou encore Witchfire, ces derniers faisant d'ailleurs les beaux récemment avec des vidéos. Le constructeur n'oublie pas le DLSS 2, qui est présent dans le remake de Dead Space et dans Forspoken. Et si jamais cela fait trop d'informations, voici ce qu'il faut retenir :

Nouveautés DLSS Marvel's Midnight Suns (disponible maintenant avec le DLSS 3)

(disponible maintenant avec le DLSS 3) Hitman 3 (disponible maintenant avec le DLSS 3)

(disponible maintenant avec le DLSS 3) Dakar Desert Rally (disponible maintenant avec le DLSS 3)

(disponible maintenant avec le DLSS 3) Forspoken (disponible maintenant avec le DLSS 2)

(disponible maintenant avec le DLSS 2) Dead Space (disponible maintenant avec le DLSS 2)

(disponible maintenant avec le DLSS 2) Dying Light 2 Stay Human (disponible le 31 janvier 2023 avec le DLSS 3)

(disponible le 31 janvier 2023 avec le DLSS 3) Deliver Us Mars (disponible le 2 février 2023 avec le DLSS 3)

(disponible le 2 février 2023 avec le DLSS 3) Perish (disponible le 2 février 2023 avec le DLSS 3) Jeux déjà jouables avec le DLSS 3 A Plague Tale: Requiem

Bright Memory: Infinite

Conquerors' Blade

Dakar Desert Rally

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Hitman 3

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Microsoft Flight Simulator

Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Marvel's Spider-Man Remastered

Marvel's Midnight Suns

Need For Speed Unbound

Portal with RTX

Super People 2

The Witcher 3: Wild Hunt

Warhammer 40,000: Darktide

WRC Generations Mises à jour DLSS 3 à venir Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Chernobylite

Cyberpunk 2077

Deliver Us Mars

Dying Light 2 Stay Human

Frostbite Engine

Hogwarts Legacy

Icarus

Ill Space

Marauders

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka: Bladepoint

NVIDIA Omniverse

NVIDIA Racer RTX

Perish

Ripout

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl

Synced

The Cycle: Frontier

The Lord of the Rings: Gollum

Throne and Liberty

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 & 5

Warhaven

Witchfire

Vous pouvez retrouver Marvel's Midnight Suns à 53,99 € sur Gamesplanet.