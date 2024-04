NVIDIA DLSS : 3 gros jeux compatibles et des nouveautés pour RTX Remix

NVIDIA fait aujourd'hui une nouvelle fois le point sur les actualités du DLSS, avec évidemment de nouveaux jeux compatibles avec sa technologie permettant d'améliorer le framerate grâce à l'intelligence artificielle présente dans ses cartes graphiques. Cette semaine, trois nouveaux titres bénéficient du DLSS, à commencer par Everspace 2.

L'Action-RPG dans l'espace était déjà compatible avec le DLSS 2, mais grâce à sa mise à jour Incursions et au passage à l'Unreal Engine 5, Everspace 2 est désormais jouable avec le DLSS 3, pour des taux de rafraîchissement doublés. Le titre est également compatible avec Reflex, qui réduit la latence. Très attendu par les joueurs Steam, Gray Zone Warfare profite lui aussi comme prévu du DLSS 3 Frame Generation, avec un framerate multiplié par 2,7 en 4K avec les réglages Epic. Lui aussi a droit à Reflex, « réduisant la latence du système jusqu'à 54 % ». Enfin, MotoGP 24 sera lancé à la fin de la semaine avec le DLSS 2.

Par ailleurs, NVIDIA annonce une mise à jour pour RTX Remix, l'outil de modding qui permet de rajouter du ray-tracing dans quasiment tous les jeux sur PC. Toujours en bêta ouverte, RTX Remix inclut désormais le DLSS 3.5 avec Ray Reconstruction, pour améliorer la qualité de l'image dans les mods, plusieurs en bénéficient déjà comme Half-Life 2, Dark Messiah of Might and Magic et Deus Ex.

