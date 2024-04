Everspace 2 plus beau que jamais avec la mise à jour Incursions

Depuis plusieurs mois, Rockfish Games travaille sur Incursions, une mise à jour majeure pour Everspace 2, son jeu de rôle et d'action dans l'espace. Comme déjà annoncé, le titre passe désormais à l'Unreal Engine 5.3 pour améliorer les graphismes et les performances, mais le gameplay évolue lui aussi grâce à de nouvelles fonctionnalités.

Sans plus attendre, voici ce qui change avec Everspace 2: Incursions :

La mise à jour Incursions enrichit la profondeur du monde et de l'histoire d'Everspace 2, en ajoutant des rencontres et des combats dans la dernière partie de la campagne narrative. Les actions entreprises par Adam Roslin et ses compagnons ont affaibli les barrières entre les univers et permis aux Anciens de pénétrer dans la réalité à partir de la faille spatiale. Dans les nouveaux événements Incursions, ce sont des pilotes spatiaux aguerris qui doivent repousser des hordes d'ennemis tout en détruisant des balises permettant aux ennemis de passer d'une dimension à l'autre.

En plus du nouveau gameplay propre aux Incursions, les pilotes d'Everspace 2 peuvent collecter 15 nouveaux objets légendaires, de nouveaux modules de vaisseau avant, arrière et de cockpit, ainsi que de nouveaux trésors reliquaires qui peuvent être débloqués dans le mode Faille Anciennes réaménagé. D'autres fonctionnalités ont également été ajoutées, comme un mode photo remanié, la capacité ultime « Frappe de l'Ombre » de l'Eclaireur, l'augmentation de la limite d'objets légendaires par chargement, ainsi que de nombreux autres changements. Sur les consoles Xbox et PlayStation, le remapping des boutons de la manette a également été ajouté en réponse aux demandes de la communauté.

La mise à jour Incursions fait également passer Everspace 2 du moteur Unreal Engine 4 au moteur Unreal Engine 5.3. Cette migration permet à l'équipe de Rockfish Games de poursuivre le développement en utilisant les outils les plus récents, tout en activant des fonctionnalités telles que Lumen GI sur DirectX 12, la réduction de latence NVIDIA Reflex, l'upscaler Intel XeSS, l'upscaler AMD FSR 3.0, et la NVIDIA Frame Generation pour les joueurs de PC haut de gamme.