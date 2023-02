Everspace 2 : une date de sortie pour la 1.0 du RPG spatial en monde ouvert sur PC, du changement pour les versions consoles

Après plus de 5 ans de développement, une campagne Kickstarter, une sortie en Accès Anticipé et 6 mises à jour majeures, Everspace 2 va bientôt passer à la dernière étape de son plan. ROCKFISH Games vient d'annoncer la date de sortie de la version 1.0 sur Steam, GOG et le Microsoft Store.

C'est donc le 6 avril 2023 que la version PC sera officiellement disponible, avec encore plus d’ennemis, récompenses, défis, catalyseurs, types d’équipement et attributs, cinématiques peaufinées, atouts, options de personnalisation et combats de boss, mais aussi une toute nouvelle carte commerciale, un Compagnon additionnel et un autre système solaire seront ajoutés au jeu à la sortie. Il sera toujours compris dans le Game Pass, et verra son prix relevé de 39,99€ à 49,99 € dès le 20 février prochain : pensez donc à l'acheter avant cela pour bénéficier de la ristourne de l'Early Access.

Si vous attendiez les versions PS4 et Xbox One, il va cependant falloir faire une croix dessus : elles ont été annulées au profit d'éditions PS5 et Xbox Series X|S prévues pour cet été, aux côtés de copies physiques éditées par Maximum Games et d'une mise à jour pour la compatibilité Steam Deck.

« EVERSPACE 2 a été de loin notre projet le plus grand et le plus ambitieux ici chez ROCKFISH Games. C’est un véritable travail d’amour accompli lors de ces cinq années de développement, dont deux en Accès Anticipé » a déclaré Michael Schade, PDG de ROCKFISH Games. « Avec la date de sortie dévoilée, nous apercevons enfin la lumière au bout du tunnel : notre communauté exceptionnelle ainsi que les nouveaux joueurs du monde entier auront l’occasion de vivre cette aventure pleine de combats spatiaux excitants et palpitants, avec de magnifiques lieux à explorer, fabriqués à la main, dans l’espace et sur les planètes. Nous avons investi un gros budget à huit chiffres dans la création du jeu que nous avons toujours rêvé de faire. Toute l’équipe est désormais à pied d’œuvre pour finaliser et peaufiner tout le contenu du lancement à la perfection. Au-delà du chapitre final de l’histoire d’EVERSPACE 2, il y a toujours tant à découvrir ! »

À l’approche de la sortie d’EVERSPACE 2, ROCKFISH Games s’est éloigné des consoles de la génération 8. « Notre vision pour EVERSPACE 2 nous a emmenés au-delà des limites des générations de consoles précédentes. Notre équipe a passé beaucoup de temps à essayer de créer une expérience pouvant satisfaire les fans sur Xbox One et PlayStation 4 mais rétrograder EVERSPACE 2 pour ces plateformes n’atteint pas le niveau de qualité que nous souhaitons proposer, » a déclaré Michael Schade. « Nous garderons contact avec les backers ayant obtenu des copies sur console lors de notre campagne Kickstarter pour s’assurer que leur intérêt soit toujours présent sur les versions PlayStation 5 et Xbox Series X|S du jeu. Nous offrirons également un remboursement dans le cas où ils n’ont pas accès à ces consoles. »