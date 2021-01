Everspace 2 : le jeu de tir spatial se lance très bientôt en accès anticipé

Après avoir dévoilé un peu de gameplay lors du Summer of Gaming 2020, Everspace 2 va bientôt débarquer sur nos écrans. Pour rappel, Everspace 2 est un jeu de tir et d’exploration à la troisième personne. Vous pourrez partir à la conquête de l’espace avec différents vaisseaux spatiaux en plus de dénicher des trésors et découvrir de nouvelles races extraterrestres.

Everspace 2 est donc attendu en accès anticipé sur Steam et GOG le 18 janvier prochain. La production coûtera 37 € et proposera douze heures de jeu concernant la campagne principale, plusieurs quêtes annexes seront également de la partie et quelques vaisseaux pourront être personnalisés. Notez que les développeurs rajouteront de nouveaux contenus au fur et à mesure de l’année 2021. Enfin, le titre devrait être lancé définitivement en 2022 sur PlayStation 4, Xbox One et PC si tout se passe bien.

En attendant, Everspace premier du nom est disponible sur PlayStation 4 pour 24,94 € sur Amazon.