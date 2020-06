Everspace 2 : une bande-annonce et 10 minutes de gameplay commenté

À l'occasion du Summer of Gaming 2020, IGN a partagé tout récemment une nouvelle bande-annonce d'Everspace 2, prochain jeu d'action dans l'espace de Rocksfish Games qui permettera une nouvelle fois de prendre les commandes de vaisseaux spaciaux pour un gameplay épique.

Mais Everspace 2 inclura de la nouveauté, notamment des combats qui se dérouleront à la surface des planètes, ils sont d'ailleurs à l'honneur de la vidéo ci-dessus. Une planète de sable avec d'immenses navires détruits, un vaisseau clairement inspiré du X-Wing, l'influence de Star Wars est évidente, mais les combats rappellent quant à eux Battlestar Galactica. IGN ne fait pas les choses à moitié, il partage également une longue vidéo de gameplay commentée par Michael Shade, développeur d'Everspace 2. L'occasion de découvrir de nouvelles séquences du jeu, qui proposera de l'action, des mécaniques de jeux de rôle et un monde ouvert persistant.

Malheureusement, Everspace 2 prend du retard, il est désormais attendu en décembre 2020 sur PC via Steam en Early Access, les versions PlayStation 4 et Xbox One sortiront plus tard. D'ici là , vous pouvez toujours découvrir le premier opus.