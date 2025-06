Death Stranding 2: On the Beach, une impressionnante bande-annonce de gameplay avec des chutes, un kangourou et diverses nouveautés

L'attente de Death Stranding 2: On the Beach prendra bientôt fin et il n'est donc pas étonnant que la communication autour du nouveau jeu de Kojima Productions s'accélère. Après la séquence entre Neil (Luca Marinelli) et Lucy (Alissa Jung) lors du Summer Game Fest Live, puis l'évènement Game Premiere qui nous aura permis de voir du gameplay joué en temps réel, ainsi qu'une cinématique avec Tomorrow (Elle Fanning) pour le moins marquante, c'est désormais une bande-annonce servant à mettre en avant les possibilités de jeu aux commandes de Sam qui est diffusée, qui devrait permettre au public n'ayant pas suivi toute l'actualité entourant le projet de s'en faire une bonne idée.

Bande-annonce en anglais

En effet, cette vidéo montre pas mal d'éléments qui étaient ressortis des previews début mai et que nous avions alors résumés. Nous y entendons Fragile (Léa Seydoux) demander à Sam (Norman Reedus) d'étendre le réseau chiral au sud dans l'espoir de sauver le monde. Eh oui, bye bye les UCA, puisque c'est notamment au Mexique et en Australie que va nous mener cette aventure, en témoigne le kangourou que croise le Porteur. Même s'il ne s'agira pas de « nouveaux mondes » à proprement parler, cela reste la Terre, la diversité et la beauté des paysages devraient clairement nous dépayser, nous faisant par exemple traverser un désert ou crapahuter dans la neige en pleine montagne. Et à cause de la contamination due au Chiralium, la pluie subséquente (Timefall) entraînera des inondations et séismes à même de nous mener la vie dure, sans même parler des morts revenus de la Grève. Ces BT sont capables de déclencher une explosion (Voidout) lorsqu'elles consument un être humain en raison de la réaction entre matière et antimatière.

Au-delà du lore plantant le décor, nous avons également droit à plusieurs aperçus des interfaces, avec la gestion de notre cargaison, la préparation de notre trajet à l'aide de la carte, mais aussi les capacités de Sam avec une véritable dimension de RPG puisqu'une douzaine de statistiques seront améliorées en fonction de nos actions, sans parler de l'équipement, des compétences APAS et du rang de Porteur. Nous avons aussi un aperçu des fameux hologrammes, qui pourront par exemple prendre la forme d'un gigantesque canard en plastique, de Tarman, Tomorrow ou... d'une figurine Nendoroid Jumbo LUDENS qui existe réellement, mais aussi du mode Photo déjà introduit lors du TGS. Enfin, ce sont des séquences proposant une bonne dose d'infiltration et d'action qui viennent nous donner envie et mettre en exergue certains dangers qui nous attendent au cours des livraisons.

Bande-annonce en anglais sous-titré français

La date de sortie de Death Stranding 2: On the Beach est pour rappel fixée au 26 juin sur PS5. Il est disponible en précommande au prix de 69,99 € chez Cdiscount, sur Amazon et à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

