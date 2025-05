INSOLITE sur Death Stranding 2: On the Beach, une VTubeuse de Hololive sera dans le jeu !

Pour ses projets vidéoludiques depuis la création de son studio Kojima Productions, Hideo Kojima aime s'entourer de célébrités provenant notamment du cinéma et ce n'est pas près de s'arrêter en témoigne le casting de l'encore bien mystérieux jeu d'horreur OD. Mais cela ne s'arrête pas au casting principal. Ainsi, dans Death Stranding premier du nom, certains PNJ pour lesquels Sam effectue des livraisons ont littéralement l'apparence de personnalités bien connues, allant de Geoff Keighley à Junji Ito, en passant par Hermen Hulst. Ce sera encore le cas dans Death Stranding 2: On the Beach et l'annonce qui a été effectuée cette semaine a eu de quoi surprendre.

Après quelques jours de teasing, nous avons donc découvert l'identité de cette mystérieuse cliente, à savoir Usada Pekora ! Sans plus d'information ou visuel, il y aurait de quoi se demander en quoi cela mérite de s'y attarder, mais comme vous l'avez lu en titre, il ne s'agit pas d'une personne bien réelle à proprement parler (bien qu'il y ait évidemment quelqu'un derrière), mais une VTubeuse, un avatar virtuel si vous préférez.

Usada Pekora n'est d'ailleurs pas n'importe qui, puisque sa chaîne compte plus de 2,7 millions d'abonnés, rien de vraiment étonnant pour cette membre du réseau Hololive Production. Elle apparaîtra donc dans Death Stranding 2: On the Beach et Hideo Kojima semble en être particulièrement fan. Vous noterez qu'elle est désignée en japonais comme étant « データサイエンティスト » soit une data scientist ou experte en mégadonnées si vous utilisez la désignation du gouvernement français. Décidément, l'Australie nous réserve bien des surprises.

Death Stranding 2: On the Beach sortira pour rappel le 26 juin prochain sur PS5 et peut être précommandé au prix de 69,99 € sur Amazon, Cdiscount et à la Fnac avec 10 € offerts sur votre compte fidélité.

