Death Stranding 2: On the Beach, date de sortie estivale, collector et trailer démentiel qui excite les fans de Metal Gear Solid

Page 1 : Bande-annonce, éditions et date de sortie de Death Stranding 2: On The Beach

Depuis décembre 2022 et son annonce, Death Stranding 2 ne s'est que peu montré, mais chacune de ses apparitions a évidemment fait sensation. Sa précédente bande-annonce diffusée il y a déjà plus d'un an n'était d'ailleurs pas avare en visuels tout au long de ses plus de 10 minutes de durée. Lors du Tokyo Game Show 2024, quelques détails inédits avaient été partagés, notamment en ce qui concerne le casting. Nous avions rendez-vous ce dimanche soir pour un PlayStation Presents en direct de la SXSW 2025, un panel où Hideo Kojima a enfin révélé la date de sortie du jeu, entre autres choses. Si la présence sur scène de Norman Reedus, Troy Baker et Woodkid n'a pas vraiment donné lieu à de grande révélation, le nouveau trailer durant lui aussi une dizaine de minutes nous a encore une fois retourné le cerveau.

Pour commencer, Death Stranding 2: On The Beach sortira donc cet été sur PS5, le jeudi 26 juin 2025 pour être exact. Il sera même possible d'y jouer deux jours en avance dès le 24 juin, puisque Sony Interactive Entertainment va proposer plusieurs éditions spéciales avec un Accès Anticipé. Il n'y avait clairement pas besoin de ça pour donner envie de craquer, mais passons... Notez que les précommandes ouvriront à partir du lundi 17 mars à 10h00, heure locale. Hélas, comme avec d'autres grosses sorties de SIE, le collector ne contiendra pas de Blu-ray.

Bonus de précommande Hologramme de quokka.

Squelette de combat : argenté (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette à boost : argenté (nv.1, nv.2, nv.3).

Squelette de bokka : argenté (nv.1, nv.2, nv.3). Édition Standard - 79,99 € Le jeu Death Stranding 2: On the Beach en physique ou numérique. Édition Deluxe numérique - 89,99 € Le jeu Death Stranding 2: On the Beach en numérique.

Les objets in-game suivants :

Mitrailleuse (balles multifonctions) nv.1 (déblocage anticipé) ;



Squelette de combat : doré (nv.1, nv.2, nv.3) ;



Squelette à boost : doré (nv.1, nv.2, nv.3) (LV1, LV2, LV3) ;



Squelette de bokka : doré (nv.1, nv.2, nv.3) ;



Badge : Quokka ;



Badge : Félin chiral ;



Badge : Pourquoi moi ?.

Édition Collector physique - 249,99 € - Exclusif à Direct PlayStation Le jeu Death Stranding 2: On the Beach en téléchargement numérique.

Boîte collector.

Statuette de 15" (environ 38 cm) du Magellan Man.

Figurine de 3" (environ 7,62 cm) de Dollman.

Un lot de cartes d'art stylisées.

Une lettre de Hideo Kojima.

Bien, maintenant que le point sur les informations inédites et commerciales est fait, parlons de l'éléphant dans la pièce, la nouvelle bande-annonce, sur fond de la chanson To The Wilder écrite spécialement pour l'occasion par Woodkid, que vous pouvez d'ores et déjà écouter en intégralité.

La vidéo introduit notamment plusieurs nouveaux personnages, dont le président de l'UCA, campé par Alastair Duncan, qui incarnait Mimir dans les deux derniers God of War et donnait de la voix à Steven Armstrong dans Metal Gear Rising: Revengeance. Comme quoi, il aura fini par avoir le job ! Nous revoyons le Red Samurai qui avait affronté Higgs et découvrons un drôle de buste vivant baptisé Charlie, ainsi que la Docteure interprétée par Debra Wilson, que les joueurs de Destiny 2 connaissent pour son rôle de Savathûn en anglais. L'acteur Ma Dong-seok est aussi visible sous la forme d'un hologramme.

Nous découvrons aussi Lucy (Alissa Jung), qui semble être une thérapeute travaillant pour Bridges et qui entretient une relation avec Neil (Luca Marinelli), qui est clairement LA vedette du moment. En juin 2020, Hideo Kojima déclarait sur Instagram que ce dernier serait le portrait craché de Solid Snake s'il mettait un bandana. Autant dire que la scène en question a eu de quoi surprendre. Peu importe son nom, la référence à Metal Gear Solid est plus qu'évidente, sans parler de la thématique de la course à l'armement, et le crâne squelettique lourd de sens compte tenu du passif du créateur avec Konami. Le DHV Magellan se la jouant kaijū à la fin évoque quant à lui très fortement le Metal Gear REX. Avec une telle mise en avant de Neil, nous pouvons espérer qu'il ait un rôle équivalent à celui de Cliff.

La relation entre Sam et Fragile est ici dépeinte avec un premier baiser dont nous avons eu un aperçu de la motion capture. Le scénario prendra place 11 mois après la naissance des UCA, alors que l'APAS (Automated Porter Assistant System) mis en place par l'APAC (Automated Public Assistance Company) a remplacé les Porteurs par des drones automatisés via des serveurs sur la Grève (Beach), qu'il est dit qu'une porte (Plate Gate) connecte les continents et qu'une mystérieuse faction étend son influence. Dans ce monde en proie à une 6e extinction de masse sans fin, Sam va énormément voyager à en croire les environnements tous plus variés et magnifiques les uns que les autres. Il va également se prendre pour Cloud de FFVII avec un petit combat en moto. Les paroles prononcées par Fragile à la fin viennent faire écho aux déclarations sur scène, car cette fois, notre protagoniste aura tout un équipage pour l'épauler. Quant à la phrase « We should not have connected », elle est directement liée à la direction prise par le jeu, une décision qui fait suite à ce qu'a ressenti Hideo Kojima suite à la pandémie de COVID-19.

Par ailleurs, sachez que la montre portée par « le gars au bandana », comme appelé par son créateur, a été recréée par la marque Hamilton. Designée par Yoji Shinkawa, elle sera commercialisée dès le lancement du jeu, limitée à 2 000 exemplaires dans le monde (voir les détails sur le site officiel).

Si jamais vous n'avez pas encore découvert la première aventure de Sam Porter, sachez que Death Stranding: Director's Cut est actuellement vendu 35,99 € chez Gamesplanet sur PC et 47,99 € à la Fnac ou chez Cdiscount.