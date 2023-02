Kill It With Fire VR : le jeu de tir sur des araignées annoncé en réalité virtuelle sur PSVR 1 et 2, SteamVR et Quest 2

Une bonne araignée est une araignée morte, et il y a plusieurs manières de s'y prendre. Avec le talon d'un chausson pour la plupart des gens, mais Casey Donnellan Games préfère la manière forte et a lancé en 2020 Kill It With Fire, un jeu d'action à la première personne demandant de réduire ces petites bêtes à néant avec un arsenal pas du tout approprié.

Aujourd'hui, Casey Donnellan Games et l'éditeur tinyBuild viennent de dévoiler Kill It With Fire VR, et comme son nom l'indique, c'est le même jeu, mais en réalité virtuelle. Le titre est attendu dans le courant de l'année 2023 sur PlayStation VR, PSVR 2, Meta Quest 2 et SteamVR. Voici une présentation du jeu :

La bonne nouvelle : grâce à la version VR de Kill It With Fire, vous êtes plus libre que jamais de traquer et d’anéantir l’ennemi le plus ancien et le plus mortel de l’humanité. Jamais vous n’aurez eu autant de contrôle quant à la façon dont vous choisirez d’arrêter la menace à huit pattes.

La mauvaise nouvelle : des ARAIGNÉES. En VR. Vous ne pourrez pas dire que vous n’étiez pas au courant.

Bon, inutile de compliquer les choses. Il y a comme qui dirait un « problème d’araignées » en ville, et en votre qualité d’exterminateur Kill It With Fire agréé, la solution, c’est VOUS.

Mais vous n’allez pas y aller les mains vides. Vous aurez à votre disposition un immense arsenal d’armes et d’appareils technologiques pour vous aider à réguler la population. Et en cas de dégâts collatéraux ? Eh bien, mieux vaut être SÛR ET CERTAIN qu’elles sont bel et bien mortes.

Caractéristiques :