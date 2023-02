TEST PSVR 2 : Sony a-t-il réussi le pari de la VR haut de gamme sur console ?

Le PSVR est mort, vive le PSVR 2 !





Le PSVR premier du nom a été, il y a maintenant sept ans, le plus abordable des casques VR et aura permis à de nombreux joueurs de découvrir la réalité virtuelle au travers du jeu vidéo. Le PSVR 2 va donc prendre la suite de son grand frère avec des spécificités qui sur le papier font rêver tant elles sont impressionnantes et équivalentes, voire supérieures, à ce qui est proposé sur PC.

Caractéristiques du PlayStation VR2 Technologie d’affichage : OLED.

Définition d’écran : 2000 x 2040 par œil.

Taux de rafraîchissement de l’écran : 90 Hz, 120 Hz.

Écart des lentilles : ajustable avec une molette.

Champ de vision : environ 110°.

Capteur de mouvements, système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes).

Accessoire de détection : capteur de proximité infrarouge.

4 caméras pour le suivi du casque et de la manette.

Caméras infrarouges pour le suivi des yeux, œil par œil.

Retour avec vibration intégrée au casque.

Communication avec la PS5 : USB Type-C.

Audio : microphone intégré et sortie écouteurs stéréo (Jack). Caractéristiques des manettes PlayStation VR2 Sense

Manette droite : touches PS, Options, d’action (Rond / Croix), R1, R2, joystick droit/touche R3.

Manette gauche : touches PS, Création, d’action (Triangle / Carré), L1, L2, joystick gauche/touche L3.

Capteur de mouvements : système de détection de mouvements Sixaxis (gyroscope trois axes, accéléromètre trois axes).

Capteur capacitif : détection du contact des doigts.

LED infrarouge : suivi de position.

Retour d'effet gâchette (sur les touches R2/L2), retour haptique (un actionneur par unité).

gâchette (sur les touches R2/L2), retour haptique (un actionneur par unité). Port Port USB Type-C.

Communication Bluetooth 5.1.

Type de batterie : rechargeable aux ions de lithium, intégrée.

Avec de tels atouts sur le papier, le PlayStation VR 2 a suscité de l'intérêt chez de nombreux joueurs et si les précommandes ne sont pas forcément au niveau attendu par Sony, c'est sans doute parce que son prix est assez conséquent, qu'il n'est pas en vente dans les boutiques physiques et que certains attendent encore les premiers retours de la presse et des influenceurs pour se décider. Nous avons pu jouer avec la bête pendant quelques jours et de nombreuses heures, voici notre verdict.

Notation Confort 18 20 Facilité d'installation 18 20 Qualités visuelles 18 20 Ergonomie 18 20 Passthrough 17 20 Verdict 18 20