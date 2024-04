Suicide Squad: Kill the Justice League, l'arrêt du jeu live service déjà prévu ?

Depuis le succès de Fortnite, tous les éditeurs veulent leur jeu live service, un titre qui rencontrerait un vrai succès pendant de longues années grâce à des contenus additionnels réguliers. Warner Bros. Games et Rocksteady ont tenté le coup avec Suicide Squad: Kill the Justice League, qui est malheureusement un échec.

Le jeu a accueilli la Saison 1 à la fin du mois dernier, introduisant le personnage du Joker, mais cela n'a apparemment pas suffi à relancer les ventes. Le journaliste Miller Ross cite des sources anonymes chez Rocksteady affirmant que Suicide Squad: Kill the Justice League serait abandonné en 2025, après la sortie de la Saison 5, qui conclurait l'histoire du jeu. Attention, le journaliste dévoile d'autres informations concernant le scénario, le paragraphe suivant contient des spoilers du jeu de base et du contenu post-lancement.

Les développeurs rajouteraient dans la Saison 4, en janvier 2025, Deathstroke en tant que personnage jouable. Un super-vilain déjà aperçu dans Batman: Arkham Knight, mais un super-héros ferait son grand retour : Batman. Pourtant tué par Harley Quinn dans la campagne de base, le Chevalier Noir reviendrait à Metropolis grâce à un Elseworld sur le thème médiéval créé par Brainiac. Batman serait épaulé par Flash et Green Lantern pour reformer une Justice League, ces derniers s'allieraient à l'ARGUS (une agence paramilitaire dirigée par Amanda Waller qui n'a rien à voir avec les voitures) pour enfin vaincre Brainiac et donc terminer l'histoire de Suicide Squad: Kill the Justice League. Mieux encore, Miller Ross affirme que Kevin Conroy, doubleur historique de Batman qui nous a quitté en 2022, aurait enregistré des lignes de dialogues pour du contenu post-lancement.

Bien évidemment, ni Warner Bros. Games ni Rocksteady n'ont commenté ces rumeurs, mais il semble évident que les studios ne vont pas soutenir Suicide Squad: Kill the Justice League pendant de longues années s'il est déjà considéré comme un échec... Vous pouvez quand même tenter l'aventure en achetant le jeu en Deluxe Edition à partir de 49,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac ou Gamesplanet.