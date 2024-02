Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady dévoile sa priorité pour améliorer le jeu

Rocksteady a sorti dès la fin du mois dernier en accès anticipé Suicide Squad: Kill the Justice League, mais des problèmes de serveurs sont venus entacher le lancement. Cela fait donc presque un mois que le titre est disponible, mais les soucis sont toujours légion, chose frustrante pour les joueurs, d'autant qu'une connexion est obligatoire pour jouer, même en solo.

Dans un communiqué, les développeurs reviennent sur leur travail en interne, afin d'être clairs avec les fans. Rocksteady annonce ainsi que corriger les problèmes de connexion et de serveurs est sa première priorité, l'équipe travaille dur sur des correctifs. Le studio va même jusqu'à affirmer que « c'est inacceptable pour les joueurs » et qu'ils doivent « faire mieux ». Bon, il s'agit de plein de petits soucis, plus difficiles à gérer qu'un seul gros problème, Rocksteady demande donc aux joueurs d'être patients.

Par ailleurs, le développeur précise que si un patch concernant l'équilibrage end game est sorti, cela ne remet pas en cause sa priorité d'améliorer les serveurs. Le souci a pu être résolu grâce aux designers, sans toucher au code du jeu, mais les techniciens réseaux sont toujours à l'affaire sur les autres problèmes, il s'agit de deux équipes différentes.

Bon, chose amusante, deux jeux souffrent de problèmes de serveurs ce mois-ci. Helldivers 2, qui a réuni plus de 400 000 joueurs en simultané sur Steam, obligeant Arrowhead Game Studio à limiter les connexions le temps de trouver une solution, et donc Suicide Squad: Kill the Justice League, qui... oscille entre 500 et 1 500 joueurs sur Steam actuellement, c'est de pire en pire chaque jour.

Rocksteady a fort à faire avant le lancement de la Saison 1 le mois prochain, un premier gros contenu additionnel pour le jeu live service qui pourrait lui redonner de l'intérêt avec un super-vilain culte jouable. Vous pouvez retrouver Suicide Squad: Kill the Justice League à partir de 54,99 € sur Amazon, Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.