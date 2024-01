MAJ Suicide Squad: Kill The Justice League a déjà de gros problèmes avant même son lancement officiel

Warner Bros. Games et Rocksteady lanceront le 2 février prochain Suicide Squad: Kill The Justice League, un jeu d'action et d'aventure orienté vers la coopération avec des super-vilains devant affronter des super-héros de DC Comics. Les fans ayant précommandé l'édition Deluxe numérique peuvent même y jouer avec 72h d'avance, du moins en théorie.

Alors que des joueurs ont lancé le jeu avec des étoiles dans les yeux, ils ont eu la mauvaise surprise de voir leur aventure déjà complétée. Eh oui, un vilain bug touche déjà Suicide Squad: Kill The Justice League, obligeant les développeurs à couper les serveurs pour effectuer une maintenance et donc à rendre le titre complètement injouable. Rocksteady s'est excusé, il avait annoncé sur X/Twitter avoir découvert la source du problème et testait un patch correctif... il y a 16 heures déjà. Depuis, silence radio, les développeurs sont sans doute bien occupés à résoudre le souci, non sans difficulté.

En parallèle, la presse spécialisée annonce que les tests seront en retard, notamment à cause de ce problème de serveurs, mais également car Warner Bros. Games a envoyé les codes aux journalistes au dernier moment. Vous voilà prévenus. Vous pouvez quand même précommander Suicide Squad: Kill The Justice League à partir de 61,99 € sur Cdiscount, la Fnac et Gamesplanet.

Mise à jour : la maintenance est enfin terminée, le jeu est de nouveau jouable, en espérant que les serveurs restent cette fois en ligne sans interruption.

Lire aussi : Suicide Squad: Kill the Justice League, une mauvaise nouvelle au dernier moment pour les joueurs PC