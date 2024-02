Helldivers 2 remet en lumière ce film culte

Arrowhead Game Studio a lancé au début du mois Helldivers 2, un jeu de tir à la troisième personne mettant en scène de soldats de la Super-Terre affrontant de gigantesques insectes à l'aide d'un arsenal explosif. Un titre qui a explosé les compteurs, avec près de 410 000 joueurs en simultané sur Steam, sans oublier les joueurs PlayStation 5.

Un succès surprise pour cette suite dont l'univers rappelle évidemment celui d'Étoiles, garde-à-vous, un roman de 1959 écrit par Robert Heinlein et surtout connu grâce à l'adaptation cinématographique Starship Troopers (le titre du roman en VO) en 1997. Un monument du cinéma d'action réalisé par Paul Verhoeven (RoboCop, Total Recall, Basic Instinct) qui dénonçait tout ce que l'auteur du roman de base glorifiait, très militariste. Satire antifasciste et anti-impérialiste, Starship Troopers met en scène Casper Van Dien, Dina Meyer, Denise Richards, Jake Busey et Neil Patrick Harris, de jeunes gens désireux devenir des citoyens, un statut social bien plus appréciable que celui de simple civil. Pour cela, il leur faut s'engager dans l'armée et participer à la guerre contre les Arachnides, d'énormes insectes extraterrestres. Un film violent, satirique, dénonçant les campagnes de recrutement de l'armée américaine au travers de fausses campagnes de propagandes exagérées, soit tout ce qui fait le sel de l'ambiance de Helldivers 2.

Comme l'ont remarqué certains internautes, les recherches concernant Starship Troopers ont grimpé en flèche sur la Toile, une popularité regagnée grâce au succès critique et commercial de Helldivers 2. Cela est remonté jusqu'aux oreilles de Johan Pilestedt, CEO d'Arrowhead Game Studio, qui affirme que « c'est incroyable ! ». Il est évident que Starship Troopers a inspiré le studio pour concevoir les Helldivers.