Helldivers 2 : un report mais du gameplay entre copains pour le jeu de tir coopératif

Shoot'em up à l'ancienne sorti en 2015, Helldivers n'aura pas forcément défrayé la chronique, mais il est très apprécié des joueurs qui ont croisé son chemin, Sony le remettant souvent en avant dans différentes éditions. Et en mai dernier, l'éditeur dévoilait une suite, toujours développée par Arrowhead Game Studios.

Sauf que cette fois, Helldivers 2 ne sera pas un top down shooter mais bien un jeu d'action et de tir à la troisième personne, toujours jouable en coopération jusqu'à quatre joueurs. Le titre a refait parler de lui ce soir à l'occasion du PlayStation State of Play avec une nouvelle vidéo de gameplay, qui est en fait un extrait d'une partie entre amis. La coopération et la communication sera les clés de la victoire, mais attention aux team kills ! Les développeurs rajoutent :

Helldivers, l’heure est arrivée. Katherine, de Arrowhead Game Studios, vous apporte la plus grande annonce à ce jour : Helldivers 2 arrive sur PlayStation PS5 et Steam le 8 février 2024 ! Février sera là plus vite qu’on ne le pense, ce qui signifie qu’il est temps de vous enroler officiellement ! Les précommandes débuteront, à la fois pour l’édition Standard et l’édition Super Citizen de Helldivers 2, le 22 septembre 2023. Dans peu de temps, vous et 3 autres recrues pourrez vous allier pour jouer en multijoueur coopératif en ligne*, et profiter d’une puissance destructrice massive grâce aux stratagèmes. Explorez des planètes uniques, terminez des objectifs ensemble, et améliorez votre équipement avec le système de progression poussé de Helldivers 2. Récoltez des ressources naturelles d’origine extraterrestre et utilisez-les pour améliorer et débloquer de nouveaux stratagèmes sur votre vaisseau. Puisque les précommandes de Helldivers 2 débutent tout bientôt, vous pouvez d’ores et déjà vous préparer au combat. Lorsque vous précommandez, vous devez choisir entre l’édition Standard et l’édition Super Citizen de Helldivers 2, qui contient du contenu additionnel incroyable. Les bonus disponibles dans l’édition Super Citizen comprennent le set d’armure spécial du défenseur de la liberté DP-53, et, puisque les héros portent des capes, la cape de Volonté du peuple, pour que vous puissiez vous démarquer auprès des âmes libérées. Vous aurez également accès à la mitraillette MP-98 Chevalier, une arme principale puissante qui peut transpercer robots, insectes et Helldivers ; merci au tir allié ! En plus de cela, vous aurez le statut de Super citoyen pour votre Helldiver, ainsi que le mini-jeu Stratagem Hero pour votre vaisseau. Vous pourrez y jouer en attendant que votre équipe rejoigne votre salon ! Vous recevrez un accès au contenu d’obligations de guerre premium, pour les vétérans émérites. Mais ce n’est pas tout : nous vous offrons également des bonus de précommande. Si vous précommandez Helldivers 2, vous recevrez trois nouveaux sets d’armure stylés : L’Ambassadeur TR-7 : une armure promotionnelle pour les fans du yaourt glacé de SUMY Corp.

L’Armure de chevalier TR-62 : elle a été conçue pour apporter la justice dans les plus sombres recoins de la galaxie.

Le Cavalier de la démocratie TR-9 : les porteurs de cette armure ne chevauchent peut-être pas de monture équine, mais c’est le destrier de la liberté qui les mène au combat. Si vous souhaitez découvrir l’un des nombreux défis qui vous attendent lors de votre mission pour la démocratie, regardez la toute dernière vidéo où le PDG du studio, Johan Pilestedt, et son équipe, affrontent un énorme titan corrosif. Nous avons hâte que vous puissiez découvrir l’univers de Helldivers 2, le 8 février. Ce n’est que le début de notre guerre contre les ennemis de la démocratie contrôlée. Nous aurons encore bien d’autres informations à vous transmettre dans les jours qui viennent, alors précommandez votre copie de Helldivers 2 le 22 septembre et préparez-vous pour une guerre galactique à grande échelle sur votre console PlayStation 5 et sur Steam. Soyez prêt pour une plongée dans les enfers !

La date de sortie de Helldivers 2 est fixée au 8 février 2024 sur PlayStation 5 et PC. Vous pouvez retrouver Helldivers - Super Earth Ultimate Edition à 16 € sur eBay.