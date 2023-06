Attack on Titan VR: Unbreakable, gameplay, détails et léger report pour le jeu Meta Quest 2 et Quest Pro

En décembre 2022, nous apprenions la venue d’un jeu en réalité virtuelle se basant sur la franchise Attack on Titan, le fameux Unbreakable. UNIVRS, l’éditeur et développeur, profite du Meta Quest Gaming Showcase pour dévoiler un brin de gameplay. Comme vous pouvez le constater, un autre personnage nous accompagne dans notre quête. Eh bien, sachez qu’il sera possible d’y jouer à deux !

En outre, un petit point qui peut faire grincer des dents, le titre n’inclura pas de français. Ainsi, seuls l’anglais et le japonais, doublages et sous-titres, sont présents.

Attack on Titan VR: Unbreakable proposera des modes solo et coopératif, et sera disponible en japonais et en anglais (doublages et sous-titres).

Pour finir, Attack on Titan VR: Unbreakable devait voir le jour cet été... Légère mauvaise nouvelle, cette expérience alléchante subit un léger report et sera disponible, finalement, cet hiver.