Attack on Titan VR: Unbreakable, un jeu L'Attaque des Titans en réalité virtuelle annoncé sur Meta Quest 2 !

Ce mercredi soir se tenait l'UploadVR Showcase Winter 2022, qui a fait le plein de petites annonces sympathiques concernant les jeux en réalité virtuelle. En guise de one more thing, c'est une surprise titanesque qui nous attendait, car oui, L'Attaque des Titans va avoir droit à un jeu VR nous plongeant dans l'univers de Hajime Isayama ! C'est d'ailleurs UNIVRS qui est en charge du développement de Attack on Titan VR: Unbreakable, à qui nous devons déjà Little Witch Academia: VR Broom Racing.

Pour le moment, il va falloir se contenter de l'annonce du jeu puisque le teaser ne montre aucune scène in-game ni d'action tout court, se contentant d'indiquer qu'il faudra éliminer les Titans pour protéger l'humanité, plaçant donc l'action au début de l'œuvre. UploadVR a tout de même partagé un synopsis fourni par UNIVRS :

Dans Attack on Titan VR: Unbreakable, les joueurs sont chargés d'entreprendre des missions uniques en tant que membres du Bataillon d'exploration. Les joueurs découvriront une large gamme d'armes pour planifier leur stratégie de combat et réduire la population de Titans. Au fur et à mesure que les joueurs progressent, la difficulté de combat augmentera. Seuls les joueurs dotés de détermination et de compétences essentielles pour se qualifier pour la bataille finale survivront.

Si trancher du Titan vous intéresse, il faudra donc garder un œil sur ce jeu qui pourra être joué aussi bien en solo pour « reprendre le contrôle de la ville » (le District de Shiganshina ?) qu'en coopération. Attack on Titan VR: Unbreakable proposera des dialogues en japonais, en plus de l'anglais, avec des sous-titres dans la langue de Shakespeare, et sera disponible au cours de l'été 2023 sur Meta Quest 2.

