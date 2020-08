Little Witch Academia: VR Broom Racing se trouve enfin une date de sortie sur Oculus Quest, bande-annonce et images à l'appui

Cela fait déjà plus d'un an qu'a été annoncé Little Witch Academia: VR Broom Racing, un titre en réalité virtuelle mettant en scène les sorcières de l'anime japonais, mais cette fois au travers d'un jeu de course sur des balais. À la base prévu pour le printemps 2020, le COVID-19 a retardé son développement de plusieurs mois et nous l'attendions donc pour la fin d'année sans plus de précision, du moins sur Oculus Quest.

Il nous revient à présent avec un trailer servant aussi bien à nous montrer son gameplay qu'à annoncer sa venue le 13 octobre prochain sur l'Oculus Quest Store, où il coûtera 29,99 $. Les possesseurs d'un PlayStation VR (sur PS4 donc), d'un Oculus Rift ou d'un casque compatible Steam VR devront eux patienter jusqu'au début de l'année 2021. Le COO d'UNIVRS, Naoya Koji, en a profité pour déclarer :

Les fans sont la pierre angulaire de la série Little Witch Academia, et ce principe nous a guidés chez UNIVRS lors de la création de VR Broom Racing. Nous nous sommes efforcés de rendre cette expérience aussi accessible que possible pour les fans, même s'il s'agit de leur première expérience de réalité virtuelle, et nous savons que nous serons à la hauteur de leurs attentes.

Oui, les fans sont évidemment au cœur du projet, qui était passé par la case du financement participatif via Campfire et Kickstarter. Côté gameplay, comme vous pouvez le voir, nous serons invités à voler sur un balai personnalisable et parcourir les cieux à travers 10 tracés différents, en plus de croiser divers personnages de cet univers (Akko, Lotte, Sucy...) doublés à la fois en anglais et japonais comme dans l'anime.

Et parce que c'est tout de même bien mieux avec les voix japonaises, voici la bande-annonce dans la langue de Mishima :

Des visuels sont disponibles en page suivante et, si vous appréciez vraiment l'œuvre, sachez qu'un manga est disponible à la vente, plusieurs tomes étant en vente à la Fnac.