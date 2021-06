Little Witch Academia VR Broom Racing enfin daté sur de nouveaux casques VR

Univrs avait annoncé il y a maintenant deux ans Little Witch Academia: VR Broom Racing, un jeu de course sur des balais magiques où le joueur est invité à traverser des anneaux volants le plus rapidement possible. Un titre en réalité virtuelle sympathique, mais pour l'instant uniquement disponible sur les Oculus Quest.

Les développeurs avaient annoncé dès le début que d'autres plateformes accueilleraient le jeu en VR après coup, indiquant que le lancement se ferait en début de cette année. Finalement, il aura fallu attendre un peu plus longtemps, la date de sortie de Little Witch Academia: VR Broom Racing est fixée au 15 juillet 2021 sur PlayStation VR, Oculus Rift et SteamVR. Le titre sera vendu 39,99 $ sur la console de Sony et 29,99 $ sur ordinateurs, et il comprend pour rappel des voix en anglais et en japonais avec des sous-titres.

Rendez-vous le mois prochain pour découvrir ce titre en réalité virtuelle sur ces nouvelles plateformes. Vous pouvez acheter un PlayStation VR avec la PS Camera et le jeu VR Worlds contre 394,95 € sur Amazon.