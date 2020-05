Little Witch Academia: VR Broom Racing, le jeu de course sur des balais repoussé de plusieurs mois

C'est en juillet dernier qu'Univrs et Bandai Namco dévoilaient Little Witch Academia: VR Broom Racing, un jeu de course en réalité virtuelle attendu sur divers casques. Le titre devait débarquer dans le courant du mois de juin, mais malheureusement, même les apprenties sorcières ne résistent pas au COVID-19.

Eh oui, Univrs vient d'annoncer cette semaine que Little Witch Academia: VR Broom Racing est désormais attendu en fin d'année 2020, et ce uniquement sur l'Oculus Quest. Pour les versions PlayStation VR, Oculus Rift et HTC Vive, il faudra patienter jusqu'au début de l'année prochaine.

Pour rappel, Little Witch Academia: VR Broom Racing est réalisé par Junichi Yamamoto et récolté plus de 165 000 dollars sur Kickstarter et Campfire l'année dernière. Les joueurs n'ont désormais plus qu'à attendre avant d'enfourcher leurs balais virtuels pour passer au travers de cercles lumineux.