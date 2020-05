Attack on Titan : une première bande-annonce aux proportions titanesques pour la saison finale, un nouveau film annoncé

Quel amateur de manga et d'animation japonaise ne connait pas encore Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ? L'œuvre à succès d'Hajime Isayama n'a plus rien à prouver alors qu'elle tire sur sa fin et va également effectuer son baroud d'honneur sur nos écrans dans une saison finale qui s'annonce véritablement titanesque et remplie de changements. Le premier et sans doute le plus notable est sans aucun doute le studio en charge de l'animation. Wit ayant eu un planning bien chargé avec Vinland Saga et prochainement Great Pretender, c'est MAPPA qui a repris les rênes. Cette entité comptant bien plus d'employés va donc délivrer cette 4e et dernière saison de SnK en plus de Jujutsu Kaisen et The God of High School, deux autres anime fort attendus. L'auteur a d'ailleurs remercié Wit pour tout son travail, avec une bien belle illustration à la clé.

Faut-il avoir peur pour L'Attaque des Titans ? En nous fiant à la première bande-annonce diffusée ce matin, la qualité sera bel et bien présente. Si vous n'êtes pas au moins arrivés au tome 23 du manga ou n'avez pas vu la saison 3, ne regardez pas cette vidéo et ne lisez pas ce qui suit, vous le regretteriez sans doute.

ATTENTION SPOILERS

La fin de la saison 3 avait totalement redistribué les cartes, ne faisant plus des Titans les ennemis à abattre et la grande menace, au profit du peuple de Mahr par delà la mer. Tout l'aspect médiéval avait d'ailleurs volé en éclat suite au flashback de Grisha, pour déplacer l'action dans un contexte fictif similaire à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est bien un tout nouveau monde plus moderne et en proie aux conflits qui s'offre à nous dans cette première bande-annonce s'ouvrant justement sur le début du tome 23. Guerre de tranchées, canons, zeppelins et bien sûr Titans primordiaux utilisés comme de formidables machines à tuer, nous avons réellement un nouvel univers devant nos yeux. De nombreux personnages inédits vont ainsi intégrer le casting aux côtés de figures familières ayant pris un peu d'âge.

Et que les fans d'Hiroyuki Sawano se rassurent, le compositeur de génie est toujours présent, cette fois accompagné par Kohta Yamamoto, qui a signé la musique du trailer. Parmi les autres membres du staff notables, Yuichiro Hayashi officie en tant que directeur, rôle qu'il a par exemple occupé sur certains épisodes de l'excellent Kakegurui (Gambling School), Hiroshi Seko (scénariste de l'anime Ajin) s'occupe des scripts, Tomohiro Kishi est character designer et Daisuke Niinuma animateur en chef.

Vous noterez que l'illustration choisie pour promouvoir cette dernière saison fait écho à celle de l'anime à ses débuts en 2013, avec un renversement total des rapports de force. Eren n'est plus en position de victime subissant l'assaut du Titan colossal sur le mur du district de Shiganshina, mais se pose désormais en agresseur sur le territoire du peuple de Mahr, accompagné par ses camarades de l'Île du Paradis.

Par ailleurs, un long-métrage Attack on Titan: Chronicle a été annoncé dans la foulée, qui compilera les 59 épisodes des trois saisons de l'anime déjà diffusées et sortira dans l'Archipel le 17 juillet.

FIN DES SPOILERS

La diffusion de cette saison finale de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) était jusqu'à présent prévue pour l'automne 2020, mais aucune date n'est désormais donnée, sans doute en raison d'incertitudes de planning dues au COVID-19.