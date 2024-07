Attack on Titan VR: Unbreakable date enfin sa sortie en Accès Anticipé, du gameplay aux graphismes sidérants dévoilé

Bien que le phénomène L'Attaque des Titans soit désormais passé, aussi bien en manga qu'en anime, qui a eu droit à sa conclusion en fin d'année dernière avec la dernière partie de Shingeki no Kyojin The Final Season, l'œuvre de Hajime Isayama n'en demeure pas moins toujours autant d'actualité. En 2022, nous découvrions l'existence d'un projet baptisé Attack on Titan VR: Unbreakable à destination du Meta Quest 2, sans voir à quoi il ressemblerait. En juin 2023, il se montrait enfin avec un très léger aperçu pas franchement convaincant et un report de l'été à l'hiver... Oui, il n'a toujours pas vu le jour et ce n'est finalement qu'à la fin du mois qu'il va enfin sortir, du moins en Accès Anticipé. Une bande-annonce de gameplay vient pour l'occasion nous montrer le résultat et, désolé pour les développeurs d'UNIVRS, mais c'est visuellement catastrophique, au point que les graphismes font bien plus peur que les Titans cultes de cet univers. Si le fait de voir les mains virtuelles de notre personnage, mais pas le reste de ses bras n'est pas uniquement dû au fait qu'il s'agit d'une vidéo en flat, c'est également un sacré carton rouge. Le système de déplacement à l'aide de l'équipement ODM semble plutôt bien conçu, bien que la vitesse apparaisse comme limitée, sans doute pour limiter au mieux la motion sickness. Le fait de pouvoir utiliser différents types de lames est aussi à relever, mais c'est à peu près tout. En termes de gameplay, il nous est promis des objectifs en temps limité, avec de la défense d'avant-poste et de l'aide à sécuriser l'approvisionnement des soldats au combat, évidemment tout en tranchant le cou de Titans.

Attack on Titan VR: Unbreakable va donc paraître en Early Access sur Meta Quest 2, Quest 3 et Quest Pro le 23 juillet. Il proposera alors deux chapitres d'une durée de deux à trois heures chacun, ce qui est tout de même conséquent pour un tel jeu, et ce au petit prix de 4,99 $. Le doublage de l'anime en anglais et japonais sera inclus, de même que des sous-titres dans ces deux mêmes langues. Oui, pas de français, de quoi briser encore plus l'immersion. Le reste du contenu, dont un mode coopératif, est prévu pour la fin de l'année, du moins si tout va bien. Vous pouvez retrouver de nombreux visuels peu flatteurs en page suivante.

Le CEO d'UNIVRS Keigo Fujikawa a déclaré la chose suivante :

Nous avons entendu les voix des fans de la communauté L'Attaque des Titans et nous sommes impatients de lui donner ce qu'elle veut. Vous attendez patiemment depuis que nous avons annoncé pour la première fois Attack on Titan VR: Unbreakable en 2022, et nous sommes ravis de partager tout notre travail acharné avec le public.

Si vous n'avez pas de Meta Quest 3, pas sûr que cet Attack on Titan VR: Unbreakable soit le jeu qui vous fasse craquer pour. Mais si vous souhaitez vous équiper, le casque de réalité virtuelle est vendu à partir de 549,99 € sur Amazon et à la Fnac.